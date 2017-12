Stor pengegave til Vollan Oppdal Friidrett

Sport

Kjell Arve Husby fra Vollan Oppdal Friidrett (VOF) i Vollan Idrettsklubb trodde han skulle i møte med Gjensidige-stiftelsen for å svare på spørsmål angående en søknad han hadde sendt inn for å skaffe penger til nytt tidtakerutstyr.

Da han troppet opp på kontoret til Gjensidige ble han møtt av Norvald Veland fra stiftelsen og journalister fra lokalavisene. I stedet for å stille ekstra spørsmål dro Norvald Veland fram en sjekk på 119.000 kroner til Vollan Idrettsklubb til nytt tidtakeranlegg på den nyoppussede banen i Oppdal sentrum.

Litt rundt i hodet

- Jeg tror jeg setter meg nå, kommenterte Husby like etter overraskelsen, - det går litt rundt i hodet på en gammel kar nå.

Det var tydelig at pengegaven fra Gjensidige-stiftelsen kommer godt med og ble varmt mottatt.

- Nå får vi muligheter til å arrangere friidrettsarrangement selv her på Oppdal i stedet for alltid å reise bort til andre å konkurrere, forklarer Husby, som også forteller at oppdalsbanen er kjent for å være en rask bane.

Pengegaven skal i sin helhet gå til et elektronisk tidtakeranlegg som gjør at man slipper å stå med stoppeklokke og manuelt klokke inn løpere som kanskje krysser målstreken samtidig og det blir vanskelig å avgjøre hvem som kom først og hva som var korrekt tid.

En annerkjennelse

Norvald Veland fortalte også til Husby at pengegaven like mye er en annerkjennelse av det Husby og resten av friidrettsmiljøet har klart å bygge opp på Oppdal med de midlenen man har hatt til rådlighet.

Vollan Oppdal Friidrett (VOF) er en del av Vollan idrettsklubb, og laget stiller blant annet eget herrelag i eliteklassen i Holmenkollstafetten. Laget kan dessuten vise til en rekke god enkeltprestasjoner, og målet er å stille eget kvinnelag i neste Holmenkollstafett. I tillegg har man nå startet opp en gruppe for de yngste, og cirka 25 barn i alderen 6 - 11 stiller til trening så tilveksten synes også å være bra.

- Det er Geir Karlsen som er tidtakersjef, forteller Kjell Arve Husby, og det er han som har vurdert forskjellige anlegg og systemer, og som har funnet ut prislappen for et anlegg som passer VOF vil komme på 119.000 kroner. Idrettsklubben søkte om hele beløpet og Gjensidge-stiftelsen mente at klubben fortjente å få hele beløpet dekket først som sist.

Nå kan det vel også nevnes at tidtakerbua ikke står helt i stil med den store pengegaven fra Gjensidge, men Veland ymtet forsiktig frampå at det kommunale anlegget nå kanskje kunne få seg en skikkelig tidtakerbu, noe Husby sa seg enig i.

Mye penger

I år ble det søkt om midler for over 41 millioner bare i Sør-Trøndelag fylke og det kom inn 95 søkere. 33 av disse fikk penger og totalt ble det delt ut over syv millioner i fylket

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse. Stiftelsen ble etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010.

Stiftelsen er største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene, og videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2016 utgjorde dette rundt 1,94 milliarder kroner.

I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter Gjensidigestiftelsen verdier for rundt 20 milliarder kroner. Det er avkastningen av disse verdiene som danner grunnlaget for stiftelsens gavetildelinger.

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut i overkant av 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse og siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter.

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innen kosthold, fysisk aktivitet, mestring og læring, sikkerhet, samt sosial inkludering og mangfold.