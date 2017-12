– Ekstra deilig å få hjem storebror

Sport

Sykkelfamilien Skreen Vognild er alle samlet og klar for å ta fatt på jula sammen. Markus Skreen Vognild flyttet i sommer til Lillehammer, for å starte på NTG. Nå har han kommet hjem for å nyte late dager hjemme i Oppdal.

– Det var utrolig godt å komme hjem. Jeg fikk servert nystekte vafler da jeg kom hjem på tirsdag, så det var veldig deilig, forteller han til Opdalingen.

Både Markus og lillesøster Maren Skreen Vognild har de siste årene vært aktiv i sykkelsporten. De sykler begge for Oppdal sykkelklubb og i sesong reiser hele familien rundt om store deler av Sør-Norge for å delta på sykkelritt.

– Hvordan vil dere oppsummere årets sykkelsesong?

– For min del har den vært preget av mye sykdom. Jeg var syk siden tidlig vår og helt til jeg flyttet. Det har vært en sesong med mye oppturer og nedturer, men jeg har ritt i år der jeg har prestert godt, forteller Markus.

Maren sykler i klassen J13-14 og hun forteller at det har gått bra i år. Til neste år skal hun sykle i samme klasse, men da blir hun eldst.

– Det er mest terreng jeg sykler. Jeg har syklet litt landevei, men jeg synes ikke det er like artig som å sykle terreng, forteller hun.

For Markus sin del var det en mykoplasmainfeksjon som var grunnen til at han ikke var på topp denne sesongen.

– Nå er jeg helt frisk og jeg har begynt å trene ordentlig. Det tok lang tid før legene fant ut hva som feilet meg. Jeg har sju treningsøkter i uka, hvor to av de er hardøkter. Det er veldig deilig å kjenne at kroppen responderer på en helt annen måte, sier han.

Maren forteller at hun ble inspirert av storebror til å starte med sykling.

– Det er veldig artig å ha noen du kan se opp til, sier hun.

- Sykling er morsomt

Store deler av helger og ferier i sykkelsesongen dreier seg om å reise rundt på ritt.

– Noen ganger er det litt slitsomt, for du må kjøre så langt. Det er det som er det verste med å reise på ritt, men når vi kommer fram, så er det glemt, sier Maren.

Det artigste rittet de er med på er U6 i Sverige. Her skal det sykles seks ritt på seks dager.

– U6 er syklingens svar på Norway Cup. Det er ikke så store ritt i Norge som det er i Sverige, sier de.

Markus forteller at det er prestisje å gjøre det bra i U6. Han har syklet alle seks rittene de siste årene, mens Maren har syklet tempoene og gaterittet.

– Jeg synes det er litt skummelt å starte i fellesstart. Jeg sykler ikke så mye på racersykkelen og det blir noe helt annet enn hva jeg er vant til, sier Maren.

– Hva er grunnen til at dere driver med sykling?

– Det er veldig morsomt. I tillegg er det ikke så mange som driver med det, sier hun.

– For meg er det følelsen du får, blant annet når du står på start og du har så mange rundt deg som er like nervøs som du er. Du kan til tider ta og føle på spenningen, sier han.

Maren er den eneste jenta på sin alder som reiser rundt på ritt fra Oppdal. Hun skulle ønske at hun kunne reise med flere, men hun forteller at det er artig å konkurrere mot guttene.

– Om jeg slår dem så blir jeg stolt. Jeg har slått de noen ganger og jeg kan terge litt, men jeg blir ikke høy på pæra, sier hun med et smil.

- Godt å få hjem storebror

Både pappa Terje Vognild, mamma Olga Marie Skreen og lillesøster synes det er stas å få eldstemann hjem på juleferie.

- Det er ganske bra at han er hjemme. Det har vært kjedelig å være hjemme alene i høst. Jeg har savnet Markus mye, spesielt i forbindelse med leksehjelp. Jeg hadde ikke så mye hjelp i pappa når det kommer til mattelekser og andre fag. Markus er ganske flink i matte og andre skolefag og ting gjøres annerledes nå enn da pappa var liten, sier Maren og smiler.

– Det er veldig trivelig å få Markus hjem til jul. Vi trodde høsten skulle bli verre enn den ble, men vi er veldig glade på hans vegne for at han kom inn på NTG Lillehammer. Vi hører på han at han trives, sier mamma Olga Marie.

– Merker dere noen forskjell på Markus etter han flyttet til Lillehammer?

– Nå kan jeg ta han på at han ikke snakker oppdaling. Han har tidligere tatt meg på det, så det er deilig at jeg kan ta han på det nå, sier Maren.

Ser fram til neste års sykkelsesong

Selv om det er jul og ferie står på planen, har ikke Markus planer om å ligge på latsiden denne høytiden.

– Det kommer til å bli trening hver dag i jula. Jeg er inne i en mengdeperiode og jeg skal ha 20 timer trening i romjula, sier han.

Maren prioriterer ikke så mye sykkeltrening etter sesongslutt, men hun forteller at om hun vil bli god, så må hun legge inn litt mer trening enn det hun gjorde forrige sesong. Og å bli god er noe hun har lyst til.

– Har dere begynt å ha tenkt på neste sesong og hvilke mål dere ønsker å sette dere?

– Jeg har lyst å komme høyere opp på resultatlistene enn i år, sier hun.

– U6 er en stor mål for meg i år. Jeg får også kjøre NM i år, siden jeg er junior og årets NM går over ei uke. I tillegg håper jeg at jeg skal til Belgia i mars/april og konkurrere. Men det er formen som avgjør om jeg blir valgt ut eller ikke, sier Markus.

Neste sykkelsesong kommer til å bli travel. I vårsesongen er det stort sett ritt hver eneste helg. Markus skal blant annet delta i Norgescupen i landevei og terreng, i tillegg til U6, Birkebeinerrittet og NM landevei og terreng. Maren skal også delta på Norgescupen i terreng, NM terreng, Ungdomsbirken og Enern på hjemmebane.