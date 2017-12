- En sterk prestasjon av stortalentet fra Oppdal

Sport

Timon Haugan imponerte da han tok seg til finaleomgangen fra startnummer 74. Kommentatorene Kjetil André Aamodt og Thomas Lerdahl var full av lovord etter oppdalingens prestasjon i hans debut i verdenscupen.

- Fra startnummer 74 er det utrolig sterkt av en debutant å kjøre seg rett inn i finalen. Dette er en utrolig sterk presentasjon fra stortalentet fra Oppdal, sa kommentatorene i forkant av finaleomgangen i Madonna di Campiglio.

Kjetil André Aamodt har tidligere skrytt av oppdalsutøveren og han har stor tro på at Timon Haugan vil gjøre en god figur i årene som kommer.

- Han har vært imponerende den siste tiden. Han har hatt en fin stigning i karrieren og det er fortjent at han får sin debut i verdenscupen. Det er deilig å se at han klinker til i verdenscupdebuten. Det har vært veldig gøy å se han de siste årene og han er av de mest seriøse slalåmkjøreren jeg har sett. Seriøsiteten og teknikken er bunnsolid, sier Aamodt til NRK.

Haugan klinket til som andre løper i andre omgang, men fikk tidlig problemer. Han gjorde to taktiske feil, som gjorde at han havnet et stykke bak. Men oppdalingen kom i mål og sikret seg sine første verdenscuppoeng!

- Det er veldig godt å se at han prøver, selv om han får trøbbel i starten. Han kjører bunnsolid på ski og det lover godt for fremtiden. Kjøreteknisk har han mye å komme med. Han har farten inne til å matche de beste i slalåm, sier Aamodt.

Oppdalingen var tydelig fornøyd etter at han kom i mål og så at han var innenfor de 30 beste som får kjøre finaleomgangen.