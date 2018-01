Snapchat til værs som en nyttårsrakett

Sport

Mens nordmenn sendte rekordhøye 5,53 milliarder tekstmeldinger i 2017, steg trafikken på Snapchat som en nyttårsrakett på årets siste dag. Trafikken på Snapchat økte med 430 prosent på nyttårsaften – det vil si over det femdobbelte – målt mot en vanlig dag, viser tall fra Telenors mobilnett.

- Vi forventet at Snapchat også i år ville dominere trafikkbildet på nyttårsaften. De fleste nordmenn har et dagligdags forhold til Snapchat, som har en enestående posisjon i Norge på det å dele øyeblikk, ikke minst på en dag som nyttårsaften, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge i en pressemelding.

SMS holder stand

Trafikken for SMS er fortsatt positiv til tross for at det finnes en rekke andre nye meldingstjenester. Gjennom hele 2017 har Telenor registrert økning, og rekorden fra 2016 på 5,5 milliarder SMS ble dermed marginalt slått.

- Nordmenn holder godt fast på SMS som kommunikasjonskanal. SMS kommer sikkert til å leve i flere tiår til. Det skyldes at SMS er en pålitelig tjeneste der avsender har visshet om at mottakeren får meldingen. I tillegg ser vi at offentlige og private virksomheter som for eksempel frisøren, tannlegen og Skatteetaten i bruker SMS i kundekontakten. Denne trafikken er sterkt voksende, og står for rundt 50 prosent av all SMS-trafikk i mobilnettet, opplyser Amundsen.

Nyttårsforsetter på Snap Datatrafikken i mobilnettet ligger 50 prosent over fjorårets nyttårsaften. Trafikken fikk en markant topp i timene ved midnatt nyttårsaften.

- Trafikktoppen på nyttårsaften domineres helt av aktiviteten i sosiale medier der Snapchat er markant størst. Dette kan indikere en økende andel nyttårshilsener via sosiale medier med bilder og videoklipp. Det var nok også flere som kunngjorde nyttårsforsettene sine for allmuen, forklarer dekningsdirektøren.

Trafikktoppen på nyttårsaften i utvalgte sosiale medier:

• Snapchat: + 430 prosent

• Facebook: + 33 prosent

• Instagram: + 40 prosent

Forberedt på OL

Nyttårsaften er en av dagene i året der vi sender mest bilde- og tekstmeldinger. I år sendte vi 13,5 millioner SMS og 1,1 million MMS.

Tallene gjelder for perioden fra midnatt natt til 31. desember til klokka 06.00 1. januar.

- Selv om det i rekordåret 2007 ble sendt 29,9 millioner SMS på nyttårsaften, blir det sendt ut mer enn dette i dag når vi tar med alle meldinger sendt via blant annet Snapchat, iMessage, Facebook messenger og Hangouts, sier Amundsen.

Særlig Snapchat brukes i enorme mengder

Snapchat-bruken nådde en trafikktopp på slaget kl. 00.00 nyttårsaften som lå 430 prosent over vanlig nivå.

Til sammenligning var SMS-toppen ved midnatt 150 prosent over toppnivå på en normaldag, viser Telenors tall. Det høyeste nivået SMS-meldinger var klokka 00.19 med 840 meldinger i sekundet, mens MMS-meldingene nådde et høydepunkt kl. 00.20, med 71 meldinger per sekund.

- Vi har allerede forberedt oss på at nettet skal tåle trafikken under OL i PyeongChang i februar, og derfor har vi vært godt skodd for å unngå forsinkelser i meldingsutsendelser gjennom jul og nyttår, uttaler dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.