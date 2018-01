Norge er klare for junior-VM

Sport

Onsdag morgen møtte Norge Tyrkia i semifinalen og der var det Tyrkia som var det beste laget.

Semifinalen var jevnspilt og Norge tapte knepent 3-2.

Dermed fikk Norge en siste sjanse til å skaffe seg den siste plassen i junior-VM ved å vinne bronsefinalen mot New Zealand.

Der var det New Zealand som startet best, men Norge slo tilbake. Etter seks omganger ledet Norge 5-3. I siste omgang var det New Zealand som sikret seg ett poeng, men det var ikke nok til å slå Norge, som vant kampen 5-4. Dermed er jentene klare for junior-VM i mars.

Denne uken har junior B-VM gått av stabelen i Lohja, Finland. Det norske junior damelandslaget kjemper om å sikre seg en plass i junior-VM, som går av stabelen i mars.

Junior B-VM er en kvalifiseringsturnering for junior-VM i mars. De må bli topp tre for og kvalifisere seg til VM.