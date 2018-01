NM-bronse til Silje

Sport

I dag går norgesmesterskapet i langrenn av stabelen på Gåsbu. NM innledes med sprint, 10/15 kilometer fri teknikk på fredag, skiathlon på lørdag og stafett på søndag.

Silje Øyre Slind startet NM med å gå sprinten i dag og hun gikk en god prolog og er klar for sprintfinalene senere i dag. Hun endte på en niende plass, seks sekunder bak prologvinner Kathrine Harsem.

I kvartfinalen ble Øyre Slind nummer to i sitt heat og tok seg videre til semifinalen. I semifinalen vant hun sitt heat og er klar for finalen. Der møter hun Marit Bjørgen, Ane Appelkvist Stenseth og Anna Svendsen følger Kathrine Rolsted Harsem og Amalie Håkonsen Ous.

I finalen lå hun i tet sammen med Marit Bjørgen og Kathrine Harsem. På oppløpet var de to andre hakket vassere enn oppdalingen, men hun klarte å holde unna for resten og gikk inn til NM bronse på sprinten.

- Dette var overraskende bra. Jeg er veldig fornøyd, sier Øyre Slind til NRK etter målgang.

- Jeg havner litt bakpå i siste bakke som gjør at de to andre rykker litt i fra. Men jeg tar med meg videre at jeg tok Bjørgen på oppløpet i semifinalen, sier hun.

Flere fra Oppdal og Rennebu i NM

For Oppdal IL skal Silje Øyre Slind og Kari Øyre Slind i aksjon. Håkon Myrmo skal i aksjon for Rennebu IL.

Håkon Myrmo fra Rennebu gikk også prologen i dag, men klarte ikke å kvalifisere seg til finalene.

Øyre Slind har hatt treningsdager hjemme i Norge etter deltakelsen i Tour de Ski. Hun måtte bryte etter fem etapper av unnagjort, på grunn av en sår hals.

Kari Øyre Slind tok NM-sølvet på 5-kilometeren på Gålå under NM i fjor og i 2015 tok hun gull på stafetten sammen med storesøstrene Silje og Astrid.