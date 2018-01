4. plass til Kari Øyre Slind

Sport

Etter at NM åpnet med sprint torsdag, var det duket for 10/15 kilometer friteknikk intervallstart i dag fredag. Silje Øyre Slind startet norgesmesterskapet på best mulig måte og endte opp med bronsemedalje på sprinten. Kathrine Harsem tok sølv og Marit Bjørgen tok gull.

I dag Kari Øyre Slind på startstreken. Storesøster Silje skulle i utgangspunktet stille til start, men valgte å stå over. Lillesøster Kari har slitt med skader denne sesongen, men kom tilbake da hun vant Rindalsrennet før jul og hun gjorde det bra i Skandinavisk cup forrige helg.

- Kari Øyre Slind viser at hun er på god vei etter at hun har slitt med ei tå før jul, sa NRK-kommentatorene Jann Post og Torgeir Bjørn før Kari skulle i aksjon.

Det er mange som tror oppdalingen kan være en av løperne som er helt der oppe under dagens løp, men det er noe Kari selv ikke er enig i.

- Jeg har ikke fått så mange gjennomføringer, men jeg håper at jeg kan være med. Jeg fikk målt meg bra i Skandinavisk cup og en ordentlig pekepinn kommer i dag, sier hun til NRK og legger til at hun er veldig spent før hun skal i aksjon.

Etter første passering på 1,7 kilometer gikk oppdalingen inn til en ledelse, 10,9 sekunder foran Martine Ek Hagen. På andre passering 5,6 kilometer tok oppdalingen en ny ledelse med over femti sekunder.

I mål gikk Øyre Slind inn til en foreløpig ledelse, over ett minutt foran Martine Ek Hagen. Men både Marit Bjørgen, Ragnhild Haga og Astrid Urenholdt Jacobsen lå foran oppdalingen på passering 5,6 kilometer. Dermed må Øyre Slind vente til alle de har passert målstreken for å se om det blir NM-medalje eller ikke.

Gullet gikk til Marit Bjørgen og Astrid Urenholdt Jacobsen tok sølvet. Ragnhild Haga tok bronsen og Kari Øyre Slind ble skyvd ned til en 4. plass.

- Det ble veldig tungt på andre runden og jeg overvurderte meg selv på første runden. Men det er skikkelig artig å gå skirenn igjen, sier Øyre Slind til NRK etter målgang.

Totalt endte oppdalingen 1.17 bak vinneren Marit Bjørgen.

- Jeg tror jeg taper mye på andre runden og jeg har mye å jobbe med framover. Lyspunktet er at jeg står på startstreken igjen og den barrieren er brutt. Men jeg må få flere renngjennomkjøringer, så håper jeg at det kommer seg litt etterhvert. Men jeg er på gang, sier hun.