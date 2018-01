Klar for ett av årets store høydepunkt

Sport

I helga arrangeres BAMA Skiskytterfestival i Trondheim ved Saupstad skistadion. Dette er sjette gangen skiskytterfestivalen arrangeres på Saupstad og fra Oppdal IL er det en stor delegasjon som skal delta.

Totalt er det 23 utøvere fra Oppdal IL som skal avgårde til byen for å delta på Skiskytterfestivalen.

Også Rennebu IL har sendt en solid delegasjon til Trondheim for å delta i Skiskytterfestivalen. Fra Rennebu er det 14 utøvere som stiller på startstreken.

Hele 338 deltakere stiller til start på lørdagens sprint/Trønder Cup 2 i BAMA Skiskytterfestival Trondheim. På søndag er det fellesstart Young Star 1 og sprint for utøvere 12 år og yngre.

Young Star ble første gang arrangert i Holmenkollen i 2005. Bakgrunnen for rennet er at Skiforbundet ønsket å arrangere ett renn for årsklassen 15-16 år i forbindelse med World Cup som arrangeres i Holmenkollen.

Det første året var kvalifiseringen via hovedlandsrennet, deretter fordelt på krets og de siste årene har det vært flere uttakssrenn for å få mest rettferdig uttak. I tillegg er hver region sikret to utøvere.

Konkurransen arrangeres som fellesstart. Young Star 2018 blir arrangert i Holmenkollen lørdag 17. mars 2018.

Disse skal delta fra Oppdal og Rennebu

J10 nybegynnere og yngre

Navn Klubb Lone Vaagen Rennebu IL Frida Thun Almlid Oppdal IL Torunn Rønning Rennebu IL Eileen Rokkonesløkk Rennebu IL

G10 nybegynnere og yngre

Navn Klubb Arnt Bakk Oppdal IL Johan Odda Strand Oppdal IL Jesper Walle Grøseth Oppdal IL Fredrik Røsten Oppdal IL

J11

Navn Klubb Thyra Ramsem Rennebu IL Laura Tørset Frisk Oppdal IL Stine Hårstad Rennebu IL

G11

Navn Klubb Elias Hinseth Oppdal IL

J12

Navn Klubb Leah Norheim Oppdal IL Nora Ytterhus Rennebu IL

G12

Navn Klubb Jonas Uv Værnes Rennebu IL

G13

Navn Klubb David Volden Oppdal IL Isak Skogrand Oppdal IL Emil Tørset Frisk Oppdal IL

J14

Navn Klubb Torild Eggan Rennebu IL Ragne Lauritzen Oppdal IL Guro Ytterhus Rennebu IL

G14

Navn Klubb Benjamin Haugen Larsen Oppdal IL Eivind Gjønnes Oppdal IL Sigurd Stuen Rennebu IL Fredrik Thun Almlid Oppdal IL

J15

Navn Klubb Nora Flotten Volden Oppdal IL Oda Skogrand Oppdal IL Ida Heggvold Oppdal IL

G15

Navn Klubb Hallvard Killingberg Oppdal IL

G16

Navn Klubb Vegard Uv Værnes Rennebu IL Mathias Halseth Rennebu IL

K17

Navn Klubb Tonje Nordheim Oppdal IL Andrea Gjønnes Oppdal IL

M17

Navn Klubb Torbjørn Stuen Rennebu IL

K18

Navn Klubb Mia Norheim Oppdal IL Kristine Hokseng Øien Oppdal IL

M19