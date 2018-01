Her er de norske VM-kampene i curling

Sport

I slutten av mars reiser Team Skifer Minera til Las Vegas for å delta i VM i curling. Langslaget er nesten som en oppdalslag å regne med Alexander Lindström, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad på laget, de to sistnevnte er oppdalinger.

12 lag deltar og det norske curling-laget må gjennom 11 kamper før sluttspillet.

Det internasjonale curling-forbundet har nå offentliggjort kamptidene for mesterskapet, og her er tidene for det norske laget. Tidspunktene er oppgitt i lokal tid, tiden i parantes oppgir norsk tid. Det er ni timers tidsforskjell mellom Norge og Las Vegas.

31. mars 18.30 (03.30 1. april) Norge – Italia

1. april 08.30 (17.30) Norge – Tyskland

1. april 13.30 (00.30 2. april) Japan – Norge

2. april 18.30 (03.30) Russland – Norge

2. april 08.30 (17.30) Norge – USA

3. april 13.30 (00.30) Kina – Norge

3. april 18.30 (03.30) Sverige – Norge

4. april 08.30 (17.30) Norge – Canada

4. april 18.30 (03.30) Norge – Sveits

5. april 08.30 (17.30) Norge – Skottland

6. april 13.30 (00.30) Norge – Korea

Kvalik og semifinaler spilles lørdag 7. april og bronsefinale og finalen spilles søndag 8. april.