Scootergarasjen som ble grendestue

Sport

Det mangler ikke på luksus i den nye "tidtakerbua" til Drivdalen idrettslag, og når sant skal sies så utgjør tidtakerbua bare en liten del av den 77 kvadratmeter store "grendestua" eller klubbhuset som det egentlig er, som ble offisielt åpnet lørdag.

Her er det både varmepumpe, skifergulv og kjøkken med alle fasiliteter, skikkelig toalett og godt med plass. Det beste av alt; hvem som helst er velkommen til å ta klubbhuset i bruk.

Varaordfører Ingvill Dalseg var tilstede og kastet glans over åpningen, og i steden for blomster så var gaven fra kommunen et dartspill; ytterligere en måte å fremme folkehelsa på, med litt sosial pilkasting.

Huset slik det står i dag har kostet godt og vel én million kroner, og i tillegg kommer dugnadsinnsats på godt over 1000 timer. Selve huset er tegnet av arkitekt Kyrre Riise, og skifergulvet er sponset av Minera Skifer og lagt av Jan Ola Sæteren og Marius Sandstad.

Det er 40 år siden sist det ble satt opp en tidtakerbu, og selv om det ikke var noe galt med den gamle, så var den liten og bygd for en annen tid.

Planleggingen startet for seks - syv år siden og selve byggingen kom i gang i 2014. Da man startet praten om å bygge nytt var det i utgangspunktet blant annet for å få til en scootergarasje.

Leder for Drivdalen Idrettslag Jenny Kristin Heggvold er godt fornøyd med resultatet og håper at så mange som mulig tar i bruk det nye klubbhuset som er ment å skal ha en "åpen løsning".

- Ja, her kan folk komme innom når de er på tur, spise matpakken, bruke kjøkkenet, toalettet og så videre, forteller Heggvold.

Hun satser på at folk behandler klubbhuset og innholdet med respekt og man kan fortsette med å la døra stå åpen. Et lite pengeskrin og en Vipps-kode på veggen er en diskré oppfordring til at folk legger igjen litt til strøm og andre utgifter.

Hun forteller at huset også kan brukes til møter for dem som ønsker det, og den lokale skolen og barnehagen har allerede tatt huset i bruk.

- Det blir liksom litt artigere og enklere å komme seg ut når man vet at det er skikkelig toalett på stedet om man skulle trenge det, forklarer Heggvold, som takker kommunen for både støtte og velvillighet underveis.

- Vi har fått 100.000 i rent tilskudd og så har kommunen forskuttert tippemidlene slik at vi slapp å ta opp lån. Heggvold forklarer at man har fått tilskudd i form av tippemidler, men disse pengene blir ikke utbetalt før prosjektet er ferdig. Ellers har også Gjensidigestiftelsen og Oppdalsbanken bidratt med pengetilskudd.

- Det er mange som har bidratt med frivillig innsats, noen mer enn andre, forteller Heggvold. Hun forteller at det heller ikke er feil å kunne legge ved en profesjonell arkitekttegning når man søker om tilskudd rundt hos forskjellige instanser.

- Kommunen synes dette er et kjempepositivt tiltak, og det er jo fantastisk hvor mye dugnadsinnsats som er lagt ned i prosjektet, kommenterte varaordfører Ingvill Dalseg.

Etter den offisielle åpningen med snorklipping var det klart for årets første poengrenn og så ble det naturlivis kaffe, saft og kake etterpå.

