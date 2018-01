Flere pallplasser i Ramsjørennet

Sport

I helga er det flere lokale utøvere fra Rennebu IL som har reist til Skaun for å delta i Ramsjørennet. I år som i fjor er dette rennet et kretsmesterskap i normaldistansen for Sør-Trøndelag skiskytterkrets.

Rennebu IL hadde elleve utøvere på startstreken, hvor flere endte på pallen. I klassen J14 ble Guro Ytterhus kretsmester foran lagvenninne Torild Eggan.

Sigurd Stuen ble nummer fire i klassen G14, mens Mathias Halseth og Vegard Uv Værnes endte på en delt 6. plass og 8. plass i klassen G16.

Ingeborg Smestu Holm fullførte ikke løpet i klassen K17 og Simen Hårstad ble nummer to i klassen M19.

I klassene J11, J12, G11 og G12 gikk man 2,3 kilometer (1 kilometer, 0,3 kilometer, 1 kilometerm), hvor de skulle skyte to liggende serier på liten blink med anlegg.

Stine Hårstad var desidert raskest i sine klasse (J11). Også Nora Ytterhus (J12) gjorde et flott løp i sin klasse. I klassen g12 var det Jonas Uv Værnes som gikk inn til beste tid.

Nyttårssprinten med flere lokale på start

I morgen er det duket for Gjensidige Orkla Nyttårssprinten, som også er kretsmesterskapet i sprint for Sør-Trøndelag skiskytterkrets.

Da er det også utøvere fra Rennebu IL og Oppdal IL som stiller på startstreken.