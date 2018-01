Stopp i kvartfinalen

Sport

Lillehammer cup nærmer seg slutten og våre lokale lag har gjort sine saker bra denne helga.

I pulje F har Oppdal J19-1 gjort rent bord og ble klar for A-sluttspillet etter to seire i gruppespillet. Oppdal J2002, Oppdal G16-3 og Oppdal G16-2 er også klare for A-sluttspillet.

Oppdal G16-1 er klare for B-sluttspillet, det samme er også Oppdal J19-2, Oppdal J15-2 og Oppdal J15-1.

A-sluttspillet

Oppdal J19-1 vant sin pulje i gruppespillet og gikk rett til åttendelsfinalen. Der slo de Fron Fotball 2010 J19 4-1, men i kvartfinalen ble det også stopp for oppdalsjentene. Der tapte de 4-2 mot Tiller IL.

For Oppdal G16-3 ble det stopp i 16-dels finalen, der de tapte 4-1 mot Ranheim Futsal 2.

Oppdal G16-2 vant sin åttedelsfinale 3-2 mot Oppsal IL Fotball. I kvartfinalen ventet KFUM-Kam Oslo 2, men det ble en tøff kamp for oppdalslaget. De tapte hele 10-2 mot KFUM-Kam Oslo 2 og er ute av turneringen.

Oppdal J2002 slo Gausdal FK Follebu/Gausdal J15-2 2-4 i 16-delsfinalen. I åttedelsfinalen ble det 1-4 seier over Lyn Fotball J2003-2, men i kvartfinalen mot Tiller IL 1 var det stopp. Der vant motstanderlaget 7-0.

B-sluttspillet

Oppdal G16-1 røk i åttedelsfinalen, etter tap 2-4 mot Roterud IL G16-2.

Oppdal J15-2 tapte 16-delsfinalen 1-3 mot Heming i B-sluttspillet. Oppdal J15-1 røk ut av sluttspillet etter et 2-0 tap for Skiold J16-1.

I åttedelsfinalen i B-sluttspillet lørdag kveld vant Oppdal J19-2 3-1 mot Holmen IF. Men i kvartfinalen mot KFUM.Kam Oslo J19-1 ble det knepent 2-3 tap.