Disse trønderne skal delta i OL

Sport

I dag kommer den endelige OL-troppen til Norge. Per 15. januar består den norske troppen til de olympiske leker i Pyeongchang av 56 utøvere.

Av de som allerede er tatt ut, finner vi Markus Høiberg og Kristin Skaslien fra Oppdal. Høiberg er reserve for Team Ulsrud, mens Skaslien skal delta i mixed doublelag sammen med Magnus Nedregotten, som er en del av oppdalslaget Team Minera Skifer/Lag Walstad.

For Skaslien blir dette hennes første OL, mens Høiberg også var reserve for Team Ulsrud under OL i Sotsji i 2014.

Alpint:

Kvinner: Nina Haver Løseth (Spjelkavik), Ragnhild Mowinckel (Rival).

Menn: Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Jonathan Nordbotten (Ingierkollen Rustad), Sebastian Foss Solevaag (Spjelkavik), Aksel Lund Svindal (Nero).

Curling:

Menn: Markus Høiberg (Oppdal), Torger Nergård (Snarøen), Håvard Vad Petersson (Snarøen), Christoffer Svae (Snarøen), Thomas Ulsrud (Snarøen).

Mixed doublelag: Magnus Nedregotten (Oppdal), Kristin Moen Skaslien (Oslo).

Freestyle:

Kvinner: Johanne Killi (Dombås).

Menn: Øystein Bråten (Torpo), Ferdinand Dahl (Ingierkollen/Rustad).

Kombinert:

Espen Andersen (Lommedalen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Jan Schmid (Sjetne).

Langrenn:

Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ragnhild Haga (Åsen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Heidi Weng (BUL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker).

Menn: Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Didrik Tønseth (Byåsen).

Skiskyting:

Kvinner: Marte Olsbu (Froland), Synnøve Solemdal (Tingvoll), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

Menn: Lars Helge Birkeland (Birkenes), Erlend Øvereng Bjøntegård (Bevern), Tarjei Bø (Markane), Johannes Thingnes Bø (Markane), Henrik LŽAbée-Lund (Oslo Skiskytterlag), Emil Hegle Svendsen (Trondhjems).

Skøyter:

Kvinner: Hege Bøkko (Hol), Ida Njåtun (Asker).

Menn: Håvard Bøkko (Hol), Sindre Henriksen (Fana), Allan Dahl Johansson (Aktiv), Håvard Holmefjord Lorentzen (Fana), Simen Spieler Nilsen (Arendal), Sverre Lunde Pedersen (Fana).

Snowboard:

Kvinner: Silje Norendal (Kongsberg).

Menn: Marcus Kleveland (Dombås).

Norge er også kvalifisert i ishockey for menn (troppen tas ut senere).