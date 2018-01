Kari Øyre Slind blir hjemmeværende reserve

Sport

Kari Øyre Slind ble i dag tatt ut som hjemmeværende reserve til de olympiske leker i Pyeongchang i Sør-Korea.

- Det pleier som regel ikke å bli behov for reservene, men man vet jo aldri. Skulle det bli behov for mine tjenester, er jeg klar, sier hun til Opdalingen.

Og skulle det av en eller annen grunn oppstå en situasjon slik at hun må pakke kofferten og hive seg på flyet til Korea, er Oppdalsløperen klar for å bidra. Og det på de fleste av øvelsene.

- Jeg tror jeg kan gå bra i de fleste øvelser, bortsett fra sprint. Jeg er i hvert fall ikke kresen på distansen, smiler hun.

Silje Øyre Slind ble ikke tatt ut til OL, hverken i troppen som reiser nedover til Sør-Korea, eller som hjemmeværende reserve. Prosessen i forkant, synes Kari er urettferdig.

- Jeg synes det er urettferdig at Silje ikke fikk prøvd seg forrige helg i Planica. Det er kjipt at hun ikke fikk konkurrere mot de som hun kiver om plassen med. Jeg føler nok at hun ikke fikk den muligheten i Planica, og jeg tror akkurat det føles verre enn at hun faktisk ikke fikk plassen, sier hun.

Kari vil bruke tiden under mesterskapet i Sør-Korea til å holde seg i form. Da vil hun høyst sannsynlig trene i Oppdal og på Lillehammer.

- Det bestemmer både treningsforholdene og de jeg kan få trene med. Så får jeg bare vente å se hva som skjer under OL, sier hun.

Kari Øyre Slind er ydmyk i forhold til uttaket.

- Jeg hadde ikke forventet å være i troppen med det grunnlaget jeg har. Det er mange som står på lista, så jeg er veldig glad over dette uttaket, sier hun.