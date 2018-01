- Sambruk er mulig på 100 meter!

Sport

I en uttalelse sendt til lokal media i dag kommer Oppdal idrettsråd med en innstendig oppfordring om å ikke foreta seg noe som vil forsinke oppføringen av en ny idrettshall i Oppdal.

I tillegg til uttalelsen forteller leder i Oppdal IL, Christin G. Gjønnes, at en flytting av hallen vil kunne gå ut over andre muligheter som den nye hallen gir med tanke på anleggt på banen som kalles Nye Grus.

I uttalelsen skriver idrettsrådet:

Oppdal kommune og Oppdal Idrettsråd har en signert samarbeidsavtale som blant annet sier at idrettsrådet skal høres i saker som berører idretten i Oppdal. Idrettsrådet fikk derfor også en plass i prosjektgruppa for utredning av ny idrettshall for å fronte den frivillige idrettens behov.

I april 2017 vedtok styret i Oppdal Idrettsråd å støtte plassering av en ny idrettshall slik dagens reguleringsforslag foreligger. Vedtaket ble gjort etter at alle idrettsrådets medlemsorganisasjoner ble forespurt om å komme med en uttalelse om plasseringen og det er bred enighet om at dette er en god plassering av en ny hall.

I tillegg er det her hensyntatt behov for lett tilgjengelig garderobe/toalettforhold nært nye grus, der OIL har som mål å få satt opp en kunstgresshall. Dette kan da gjøres til lavest mulig kostnad når man kan benytte fasilitetene i den nye hallen.

Det haster å få en ny hall i Oppdal og sambruk er fullt mulig selv om det er hundre meter mellom hallene. Vi håper at bygningsrådet hensyntar idrettens innstilling på dette, og ikke foretar seg noe som forsinker byggestart.

Dersom den nye hallen blir lagt til området som til nå har vært aktuelt, betyr det en mulighet for en bedre utnyttelse av baneområdet kjent som Nye Grus. Her blir det nå lagt kunstgress, og det er også planer om å bygge en hall over banen.

Med den nye idrettshallen vil man kunne sette opp en enklere hall over fotballbanen ved at man dermed kan bruke dusj- og sanitæranlegg i idrettshallen og dermed spare store summer på en enklere plasthall over fotballbanen.

- Det viktigste er likevel at man nå ikke må begynne å foreta seg noe som helst som fører til at hallen blir forsinket nå som vi endelig har kommet i gang med prosjektet, understreker Gjønnes til Opdalingen.