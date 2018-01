Fem hundredeler fra semifinale

Sport

Silje Øyre Slind gikk lørdag sprintdstansen i fri teknikk under prøve VM i Seefeld.

Silje kvalifiserte seg til kvartfinalen, men da det gjaldt som mest, fikk hun marginene mot seg.

Det måtte nemlig målfoto til for å skille Silje fra sprintspesialisten Vesna Fabjan, Slovenia, men til tross for et godt oppløp, holdt det akkurat ikke for oppdalsløperen.

Etter forholdsvis lang tid, kom dommen, og det viste seg at Øyre Slind var fem hundredeler for sent ute til å gå videre til semifinalen.

- Jeg trodde først at jeg hadde klart det, og jeg følte at oppløpet var bra, sa en skuffet løper til NRK etter å ha blitt slått ut på sprintdistansen fri teknikk i prøve VM. Og det med minst mulig margin.