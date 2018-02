Imponerte i kulden

Sport

Poengrennet ble avlyst grunnet kulden, men arrangørene kom til slutt fram til at det var innafor å arrangere for renn for seniorklassen under årets Nattenern.

31 deltakere stilte til start, det er bare én mindre enn det var i fjor.

- Det synes vi er kjempebra. Vi gikk ut på Facebook tidligere i dag og sa at vi måtte se an været, før vi kunne bestemme oss for om det ble renn eller ikke. Da slutta folk å melde seg på. Vi hadde nok slått fjoråret, om det var ti grader varmere, sier Ida Hindseth Bjerkaas.

Martine Hårstad sier seg enig med Bjerkaas.

- Det er nok en del folk som har latt seg avskrekke av at det er 18 minusgrader ute. Det er synd at det ble så kaldt, men vi rår dessverre ikke over været, sier Hårstad.

- Vi har en værstasjon her oppe som vi har fulgt med på i hele dag. Vi har stått og trippa litt og lurt på om rennet i det hele tatt kunne arrangeres. Løypemannskapene har sjekka løypene flere ganger. De har gjort en formidabel jobb, sier Bjerkaas.

Kruttsterk vinnertid

Deltakerne viste dog ingen sure miner over temperaturen. Da startskuddet gikk, var samtlige klare til å yte sitt beste.

46 minutter og 35 sekunder tok det før førstemann Mats Johan Hårstad gikk over målstreken. En kruttsterk tid, føret og kulden tatt i betraktning. Hårstad var bare 35 sekunder tregere enn fjorårets andreplass, Ronny Thomas Jenssen, som skal ha hatt adskillig bedre føre å jobbe med. Fjorårets vinner, Ånung Viken, har dermed beholdt bestetiden for Nattenern noensinne med sine 43 minutter og 28 sekunder.

Etter målgang var det en fornøyd vinner Opdalingen slo av en prat med.

- Nå er alt bare velstand. Nå er det bare å legge opp, ler Mats Johan Hårstad spøkefullt og tilføyer:

- Det var et fint løp. Det var litt kaldt opp mot Skarvatnet, men det gikk egentlig greit. Rundt Raudhovden var det knallfint! Så må jeg få skryte av løypemannskapene. Løypene var veldig gode, til tross for at føret var litt trått.

Hårstad har også store planer om å stille til start i Saltdalshytta Skienern 24. februar.

- Dette var en god gjennomkjøring før Skienern. Jeg har egentlig ikke noen ambisjoner der, det blir et helt annet opplegg. Dette var bare sprinten i forhold.

Skienern (40 km) er over dobbelt så langt som Nattenern (15,5 km).

Mats Johan Hårstad, Nicklas Fastegård, Jan Otto Hoel og Børge Detlie holdt følge gjennom stort sett hele rennet, før Hårstad fikk en luke drøye kilometeren før målgang.

- Da jeg så at jeg fikk luke, var det bare å trøkke til. Det holdt heldigvis helt inn.

Jan Otto Hoel var også en blid mann da han hadde passert målstreken til en imponerende tredjeplass.

- Det var en grei gjennomkjøring, humrer veteranen.

- Vi fire som holdt følge gjennom nesten hele rennet bytta på å ligge i ledelsen. Jeg føler vi holdt jevn fart gjennom hele rennet.

Hoel bekrefter Hårstads påstand om at føret var trått, men at løypene var knallfine. Den største utfordringa var kulden.

- Det var kaldest rundt øynene. Det var litt vanskelig å se til tider, men det gikk da bra, smiler Hoel.