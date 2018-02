– Det er i Hovden du blir god

Sport

Universitetslaget ble etablert vinteren 2015 med mål om å tilby den beste kombinasjon av alpin toppidrett og utdannelse. Støtte fra skiforbundet, det offentlige, lokale samarbeidspartnere og private gjorde dette mulig.

Den siste tiden har laget vært innlosjert på Oppdal turisthotell og planen er at de skal være her ut mars.

– Ski er hovedfokuset

TrønderAlpin er inne i sin tredje sesong. På årets lag er det utøvere som tidligere har vært tilknyttet ulike skigymnas. Håkon Evjen (20) fra Trondheim har tidligere gått fire år i Oppdal på alpinlinja.

– Det er veldig bra å være en del av dette universitetslaget. Det er et veldig bra opplegg, sier Evjen til Opdalingen.

Både Erlend Øveraas (22), Andreas Lodden (21) og Ola Einbu Baugerød (22) trives i Oppdal.

– Å være en del av dette laget gir oss en mulighet til å satse og studere samtidig. Det er ski som blir hovedfokuset, men vi prøver å få gjort skole innimellom, sier de.

Tomas Karlsson har vært trener for laget dette året. Han har lang fartstid i alpinmiljøet og alpinistene setter pris på å få han som trener.

– Det er en bra gjeng å være trener for, sier Karlsson.

Før konkurransesesongen starter, har de rundt 50 treningsdager før første konkurranse. De begynner i juni på ski i Juvass og reiser deretter til Mellom-Europa. Deretter blir det mye trening hjemme i Norge og Sverige.

– Treningsmulighetene her i Oppdal er veldig bra. Bakkene er gode og det er god tilrettelegging i heisen, sier Karlsson.

Aksel Lund Svindal er forbildet

Ingen av utøverne på TrønderAlpin kommer fra Oppdal, men likevel kjenner de godt bakkene i Oppdal.

– Vi har kjørt renn her hver sesong og opp gjennom årene har det blitt dyrket fram mange gode løpere her i Oppdal, sier utøverne.

Torbjørn Norland, avdelingsleder Toppidrett ved Oppdal vgs., med ansvar for TrønderAlpin, Oppdal Alpin elite og toppidrett curling forteller til Opdalingen at de er glade for å ha med turisthotellet på opplegget.

– Timingen med gjenåpningen av hotellet passet veldig bra. I tillegg har vi et veldig godt samarbeid med heisen og Oppdal Elite. De har tatt godt imot universitetslaget, sier Norland.

For utøverne blir det stort sett trening hver dag. I tillegg blir det en del konkurranser gjennom en sesong. Så langt i år er det FIS-rennene som har vært de største konkurransene de har deltatt på. NM kommer på tampen av sesongen, og det er alltid et renn de ser fram til.

– Hva er det som er så bra med bakkene i Oppdal?

– I Hovden får du alt. Det er bratt og mye terreng og du får trent på alt som du må trene på, sier Evjen.

– Hovden er en av de tøffeste traseene vi kjører i FIS, sier Øveraas.

Alle fire husker godt sist første møtet med bakken i Oppdal. De husker at det var kloring ned henget og et slag i trynet på hvor bratt og tøft det var.

24. februar arrangeres det FIS-renn i Hovden og universitetslaget stiller til start.

– Hvilke forbilder ser dere opp til?

– Aksel Lund Svindal. Han er rå i hodet og på ski og han har blitt god her i Oppdal. Det hjelper veldig på motivasjonen og det viser seg at Hovden dyrker gode alpinister, sier de.

– Kontinuitet på trenersiden er viktig

Erlend Øveraas og Ola Einbu Baugerød har vært en del av TrønderAlpin i to år, mens resten har vært med ett år. De må søke for hvert år for å bli med.

– Det er en helt annen rekruttering av utøvere på dette nivået. Tilgangen på utøvere er begrenset og fram til sesongstart er det uforutsigbart hvem som blir med på laget og ikke. Det kommer an på hva utøverne trekkes mot og tilgang på trenere, sier Norland.

Han er veldig glad for å få med seg Karlsson på laget.

– Kontinuitet på trenersiden er noe vi ikke har hatt så langt og derfor er vi ekstra glade for å få med oss Tomas i hvert fall en sesong til. Når vi har fått inn en med den kapasiteten Tomas har, så er det også mer betryggende for utøverne, sier Norland.

– Hva var grunnen til at du ønsket å takke ja til trenerjobben i Oppdal?

– Det å få sjansen til å jobbe i Norge så jeg på som den største fordelen. Det er allment kjent at det er et bra drag i Norge og når vi begynner å se på rankingen, så er det mange norske jenter og gutter som er toppranket i verden i sin alder, sier Karlsson.

Timon Haugan er en av alpinistene som er født og oppvokst i Oppdal som har fått sitt gjennombrudd internasjonalt. Flere av utøverne på universitetslaget har konkurrert mot Timon flere ganger og de forteller at det er veldig motiverende å se at han lykkes.

– Det gir en enorm selvtillitsboost å se han lykkes. Det viser at det er mulig å nå så langt man vil, sier de.