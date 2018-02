Norge «tjuvstartet» OL med seier i curling

Sport

Allerede dagen før åpningsseremonien i OL, var de første norske utøverne i gang. I en jevn kamp vant Norge første oppgjør i mixed curling mot Canada 9–6.

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten ble de første nordmennene i aksjon i årets vinterleker i sørkoreanske Pyeongchang. Torsdag morgen møtte de Kaitlyn Lawes og John Morris fra Canada.

Canadierne tok det første poenget i første omgang, men den norske duoen parerte med 3 poeng i andre omgang og gikk dermed i ledelsen. Deretter vekslet det mellom et lite canadisk overtak, uavgjort og fordel Norge. Etter sju av åtte omganger hadde Norge et forsprang på ett poeng, og kampen var på ingen måte avgjort. Det ble den da Skaslien og Nedregotten sørget for ytterligere to poeng i den siste omgangen.

Kampen var første runde i gruppespillet i mixed double curling. De fire beste av totalt åtte lag går videre til sluttspill og medaljekamp. Øvelsen avsluttes førstkommende tirsdag.