Kuttet tilbud etter negative tilbakemeldinger

Sport

Driftsleder og fysioterapeut ved Oppdal treningssenter, Line Brattbakk, forteller at treningssenteret valgte å kutte ut «Aktiv Ung»-tilbudet, etter at de mottok flere negative tilbakemeldinger fra publikum etter at Opdalingen omtalte tilbudet.

- Vi opplevde at det skapte en del irritasjon og frustrasjon blant folk, til tross for at vi bare mente det godt.

Tanken var å favne en gruppe som ikke hadde et aktivitetstilbud, som ikke var fysisk aktive, for eksempel de som ikke finner seg til rette innen organisert idrett.

Etterhvert fikk vi også noen som var aktive innen idrett fra før, men som ønsket styrketrening som et supplement til for eksempel fotball eller curling. Så var folk kanskje litt skeptiske siden de ikke er klare over hvor bra styrketrening kan være for barn.

- Skummelt med kroppspress for barna Foreldre frykter at barn og unge kan komme til å ta skade ved at de trener styrke uten oppsyn ved Oppdal treningssenter.

- Må kunne stole på dem

Brattbakk poengterer at foreldrene ble godt informert og at de måtte skrive under på at de hadde hovedansvaret for at ungene fulgte den treningsplanen Oppdal treningssenter hadde lagt opp for ungne

På treningsplanen til ungene finner man øvelser på matter, øvelser med strikk og øvelser med egen kroppsvekt.

- Foresatte til de syv «Aktiv Ung»-medlemmene vi har, er klar over at vi ikke kan følge med dem på trening til enhver tid.

De har valgt å stole på at ungene deres gjør som de får beskjed om, og at de følger reglene ved treningssenteret.

Vi som jobber ved senteret har ingen grunn til å tro at denne vurderingen ikke er riktig. Jeg har ikke fått en eneste tilbakemelding fra våre medlemmer om at «Aktiv Ung»-medlemmene våre ikke oppfører seg bra.

Viktig med tilsyn Skader skjer ofte ved trening uten tilsyn av en kompetent voksen instruktør.

Ingen gevinst

- I utgangspunktet var dette et idealistisk tiltak fra vår side. Det var foreldrene som kom til oss og ønsket et tilbud til ungene deres. Vi imøtekom det ønsket fordi vi ser det samfunnsnyttige og positive i dette.

Dette er et ressurskrevende tilbud som ikke gir noen økonomisk gevinst for treningssenteret, snarere tvert imot, forteller Brattbakk.

Driftslederen sier at senteret har satt inn ekstra ressurser for å følge opp ungene, men innrømmer at senteret ikke er bemannet i helgene. Det skal foreldrene være grundig informerte om.

- Er det noen av våre medlemmer som opplever ikke-akseptabel oppførsel fra noen av ungene, skal vi selvfølgelig snakke med de aktuelle barna og deres foreldre.

- Jeg har selv to unger som kjører alpint. Hadde jeg trodd at ungene mine kunne finne på å ta av seg hjelmen eller sette utfor de største hoppene, hadde jeg ikke latt dem være med. Du må selv kunne stole på at ungene dine følger reglene. Det samme prinsippet gjelder på treningssenteret, forteller Brattbakk.

- «Aktiv Ung» er nå ikke lenger en del av tilbudet ved Oppdal Treningssenter, og dette er synd for mange av de som kunne trengt en arena for aktivitet utenom organisert idrett, mener Brattbakk.

- Jeg håper disse ungene etterhvert kan få et annet tilbud, kanskje via Oppdal kommune? avslutter driftslederen.

I skrivende stund har treningssenteret sju brukere i alderen 12 til 14 år. De skrev alle kontrakt før «Aktiv Ung»-tilbudet ble fjernet.