Norges curlingduo må vente på semifinalebillett

Sport

Curlingduoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten må slå Kina søndag for å gå rett til semifinale i OL-turneringen i mixed double.

Lørdag tok de norske sin fjerde seier på fem kamper med 7-6 over Finland i en thriller som måtte avgjøres i forlengning. En ny seier over USA ville sikret semifinaleplassen, men det endte med et stygt 3-10-tap.

Finland, representert av Oona Kauste and Tomi Rantamäki, sto med fire tap på de fire første kampene, men ga den norske duoen kamp fra første stein. Etter to omganger ledet finnene 2-1, men godt spill av Skaslien og Nedregotten snudde til 5-3-ledelse etter fem omganger.

Finnene ga ikke opp og tok to poeng i den sjette omgangen. Norge kontrollerte kampen til 6-6 og en niende, avgjørende omgang hvor duoen hadde den siste steinen. Finnene lå inne med tre steiner i boet, men Skaslien leverte en fantastisk siste stein og dyttet unna den beste finske steinen med knappest margin.

I kampen mot amerikanske Becca og Matt Hamilton så det lyst ut da Norge tok ledelsen 3-1 med tre poeng i 2. omgang, men siden gikk det meste galt. USA scoret ett poeng i 3. omgang, fire i 4. omgang, ett i 5. omgang og tre i 6. omgang. De norske takket for kampen og så framover til søndagens kamp mot Kina.

Canada er allerede klar for semifinale, mens Norge, OAR og Sveits ligger an til å slå følge. Blir det norsk seier over femteplasserte Kina, kan også OAR og Sveits juble for avansement uansett utfall av deres innbyrdes oppgjør søndag.

Med norsk tap blir det skillekamper om avansement.

Skaslien og Nedregotten har VM-bronse fra 2015 som beste prestasjon i mixed double.