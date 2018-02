Ski-safari gir mestringsfølelse

Sport

Søndag var en gjeng 7- og 8-åringer i Oppdal alpinklubb samlet til skisafari.

Målet for dagen var å styrke samholdet i gruppa, og å oppleve nye plasser for skikjøring i heisanlegget.

Med Hovden som utgangspunkt, skulle dagen by på mange utfordringer. Opdalingen møtte gjengen før avreise mot toppen, og alle som en var veldig spente.

Litt moro er det jo at en par tilreisende ungdommer så oppover Hovden og mente at den var ganske så bratt, mens ungene fra Oppdal sto og trippet for å komme seg opp i heisen.

Nå skulle ikke ungene kjøre så mye i løyper, kjøring utenfor preparerte løyper stiller store krav til skiferdighetene, og de unge alpinistene viste til fulle at skikjøring er noe de mestrer.

Kjøring i skog og bekkedaler byr på fine skiopplevelser man ikke har mulighet til hver dag. Og med voksne som følger med, som sjekker at området er skredsikkert og alle henger med, så blir det en fin og trygg opplevelse.

Fra Hovden gikk turen over til Stølen, der gjengen kjørte skogsløyper og i bekkedalen øverst langs toppheisen. Her var det fin fokksnø, og mange muligheter for hopping og kjøring i bratt terreng.

Der de voksne valgte enkleste og tryggeste vei, satte ungene utfor uten å nøle. Slikt blir det gode skikjørere av.

Etter lyden og smilene å dømme, var dette noe alle satte stor pris på. Etter to turer i Stølen, gikk turen tilbake til Hovden.

En tur på baksiden av Paradis på fokksnø og skavler, kan ta motet fra de fleste, men selv i sterk vind og krevende underlag var det bare smil å se hos glade og ivrige skikjørere.

En spennende og utfordrende dag ble avsluttet med lunch og ferske sveler i klubbhuset til Oppdal alpin.

