Klar for bronsefinale

Sport

Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten slo Kina 9–7 i skillekampen søndag og møtte Canada i OL-semifinale i curling mixed double natt til mandag.

Skaslien og Nedregotten innledet turneringen knallsterkt med seier over det canadiske laget som er motstander i semifinalen mandag. Det er Canadas eneste tap så langt i turneringen.

– Vi er underdog i semifinalen, men hvis vi har den samme gnisten som vi hadde i dag kan vi klare det igjen. Det er skummelt å snakke om gull nå, men jeg tenker jo på det, uttalte Nedregotten til Eurosport etter skillekampen mot Kina søndag.

Norge vant fire av sine fem første kamper, men tapte stygt i de to siste kampene i grunnspillet. Begge ganger ville en seier sikret semifinalebillett, men etter 3-10 mot USA ble det 3-9 mot Kina.

I tredje forsøk lot ikke samboerparet sjansen gå fra seg, og mandag kan de sikre OL-medaljer. Lykkes ikke det, får de en ny sjanse i bronsekampen tirsdag.

Semifinalen ble en jevnspilt match mellom de to lagene og det var Canada som tok to poeng i første omgang. Det kunne fort sett styggere ut for Norge, men en god sistestein og svak kanadisk sten, fikk Canada kun to poeng i første omgang. Norge slo tilbake i omgang to og sikret ett poeng.

I tredje omgang hadde Canada sistesten, men klarte ikke å utnytte den fordelen. En god sistesten av Norge og Skaslien gjorde at Norge stjal ett poeng og utliknet til 2-2.

Canada har fram til den tredje omgangen sendt flere dårlige sistestener, som fort kunne ha gitt dem et-to poeng mer. I fjerde omgang hadde de nok en gang muligheten til å sikre to poeng, men en svak sistesten gjorde at de endte opp med kun ett poeng. Norge hadde muligheten til å hente inn ledelsen til Canada i femte omgang, men en svak sistesten fra Skaslien gjorde at Canada stjal to poeng og gikk opp i en 5-2 ledelse før den sjette omgangen.

I sjette omgang tok Skaslien og Norge to poeng og tok innpå Canada. Stillingen før de to siste omgangene av semifinalen var 5-4. Canada tok tre poeng i den sjuende omgsngen og gikk opp i 8-4 ledelse.

Dermed så det mørkt ut med tanke på finalebillett til Norge. Norge klarte ikke å ta igjen ledelsen til Canada og møter taperen av OAR (russiske utøvere) og Sveits i bronsefinale.

– Canada var hakket bedre i dag. Vi mistet rett og slett noen nøkkelsteiner som kunne ha skapt en jevn match. Vi klarte å henge med i starten og kjempet på før pause, men så blir det noen personlige feil etter hvert, og da rakner det, forklarer Kristin Skaslien etter matchen.

Skaslien og Nedregotten har ikke noen spesiell favorittmotstander, selv om det ble seier over Sveits og tap mot OAR i grunnspillet.

– Det er litt forskjellig lag. Sveits spiller med høy energi og er tøffere å spille mot mentalt, mens Russland har «touchen» og bedre ferdigheter. Men begge er omtrent like tøffe. Jeg tipper at Russland vinner den andre semifinalen, så jeg tror vi møter Sveits, men du vet aldri, sa Nedregotten.