- Burde ikke vært OL-gren

Sport

Natt til tirsdag spiller Norge bronsekamp i mixed double curling. Christoffer Svae (35) mener grenen ikke burde stått på OL-programmet i Sør-Korea.

– Personlig synes jeg egentlig ikke noe om det som OL-idrett ennå. Jeg synes den kunne vært det om fire år. Det kom litt brått, og den kunne vært prøvegren denne gangen, sier Svae til NTB.

Han har selv OL-sølv i «ordinær» curling fra 2010 og er kjent som bukseansvarlig i det norske herrelaget som i mange år har spilt i fargerike beinklær.

Slik forklarer Svae utspillet sitt om den nye OL-grenen:

– Foreløpig stiller ikke alle nasjonene med sine sterkeste kort, blant andre Sverige, som antakelig har et av verdens beste mixed double-lag. De kunne ikke stille opp her.

– Nasjonene fikk litt kort tid på seg til å finne ut hvordan de skulle legge opp løpet. Sverige har vel rett og slett besluttet at hvis man satser på lagidrett, så får man ikke satse på mixed double i tillegg. Vi har derimot et godt lag, der begge spillerne har dedikert seg til lagidrett ved siden av mixed double og derfor stiller vi bedre forberedt, tror jeg da.

Var på kamp

Svae presiserer at dette er hans personlige mening, og at han selv liker godt å spille mixed double-curling. Han har også fulgt nøye med på det norske laget med Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien i starten av OL.

– Ja, det er klart vi har fulgt med. Vi har sett dem på TV og fikk vært til stede på semifinalen i dag (mandag). Dessverre ble det tap da vi kom ned, men vi får håpe at de klarer å hente seg inn i bronsekampen.

– Vi trener i samme klubb som dem, og han ene (Nedregotten) spiller for vår største konkurrent i Norge. Og Kristin har jeg kjent så lenge jeg har drevet med curling, forteller Svae.

Ulsrud: – En suksess

Med tidlig OL-start har mixed double curling fått TV-tid uten mye konkurranse, og mange er begeistret over den ferske OL-idretten.

Norges skip Thomas Ulsrud er ikke helt enig med lagkameraten, men mener tvert imot at grenen har vært en suksess.

– Det er kjempegøy med en ny OL-gren. Mange var usikre på hvordan dette skulle bli, men jeg tror det har vært bra. Vi rakk å se semifinalen i hallen selv, og det var jo fullt hus og veldig bra stemning. Så jeg tror vi kan fastslå at mixed double i OL ble en suksess.

Han håper dessuten å kunne dra litt nytte av at et norsk lag allerede har vært i aksjon.

– De har imponert, særlig siden de også konkurrerer mot lag som gjør dette på fulltid. At de klarer å hamle opp med dem er en inspirasjon for oss. I tillegg har vi jo fått litt tips fra dem om isforholdene og slikt, og det er en fordel for oss. Jeg får nok ta en prat til med Magnus og få noen flere tips, sier Ulsrud til NTB.