Russerne ble for sterke

Sport

Marginene var ikke på Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten sin side, det ble til slutt 8 - 4 til russerne.

I første omgang har Russland overtaket i størstedelen av omgangen, Norge tar seg inn mot slutten, men det blir til slutt seier til Russland og to poeng.

I andre omgang er de små marginene ikke på Norges side, Russland får nok ett poeng.

Nå må "Dronningen av Pyeongchang" som kommentatorene kaller Kristin Skaslien vise hva hun er god for.

I tredje omgang setter Magnus Nedregotten et par knallsteiner, mens sistesteinen fra Kristin Skaslien sørger for at Norge sikrer seg to poeng. Vi er tilbake i kampen.

I fjerde omgang kommer Norge i alvorlig knipe, det går ikke Magnus og Kristins vei og Russland tok hjem to nye poeng.

Kristins siste stein holder på å gi Norge tre poeng i femte omgang, men vi må nøye oss med to. Nå leder russerne med bare ett poeng.

- Nesten bra nok, sier kommentatorene om den norske starten på sjette omgang, russerne får en helbom og Norge diskuterer med treneren, centimeterne er ikke på Norges side og russerne sikre seg et nytt poeng.

Sjuende omgang starter med kjempespill fra russerne, Norge prøver å hente seg inn, men Nedregotten bommer, russerne ligger med fire poenggivende, Kristin klarer å legge seg inn som nummer to, og russerne stjeler nok ett poeng.

- Nå er vi i trøbbel, sier kommentatorene, Norge trenger fire poeng for å hente hjem bronsen.

Skaslien spiller bra i første del av siste omgang, men det gjør også russerne, og det blir vanskelig for Norge å hente inn de nødvendige tre poengene for å få uavgjort og ekstra omgang. Norge klarer ikke oppgaven og Russland stjeler enda ett poeng, sluttresultatet blir dermed 8 - 4 og bronse til russerne og 4. plass til Norge.

Åpnet imponerende

Det norske paret åpnet OL på imponerende vis, men maktet bare å vinne én av de siste fem kampene i curlinghallen i sørkoreanske Gangneung. Det skjedde i skillekampen mot Kina for en plass i semifinalen, skriver NTB.

Etter det ble det knusende nederlag mot Canada i semifinalen og deretter OAR i dagens kamp. Dermed med ble det ingen OL-medalje, men den sure 4.-plassen som så mange deltakere i internasjonale mesterskap frykter.

Bakpå

Nedregotten og Skaslien tapte også mot OAR i grunnspillet og klarte åpenbart ikke å knekke koden mot curlingekteparet Aleksandr Krusjelnitskij og Anastasia Bryzgalova. Russerne startet sterkt med meget presist spill og ledet 3-0 etter to omganger i bronsekampen.

I tredje omgang spilte det norske laget glimrende med sine tre siste steiner, og de klarte å ta hjem to poeng i en viktig fase av kampen. Russerne slo imidlertid tilbake i den fjerde omgangen, mye takket være norsk slurv mot slutten. Nedregotten og Skaslien sendte sine to siste steiner for kort, og Krusjelnitskij og Bryzgalova kunne kontrollere inn til en 5-2-ledelse.

Norges par var ikke klar for å gi opp, og i den femte omgangen klarte de nok en gang å slå tilbake på et kritisk punkt. En glitrende «take-out» med siste stein sørget for 2-0-seier i omgangen og redusering til 4-5.

Nerver?

I den sjette omgangen var russerne tilbake på sporet, men de bommet grovt da de skulle forsøke å punktere kampen ved å sikre tre poeng med siste stein. Krusjelnitskij fyrte av en hard stein som slo ut samtlige steiner i boet, men den ble liggende igjen og sikret ett poeng.

I neste omgang feilet Nedregotten da han skulle forsøke å trekke inn med den siste steinen og legge seg mellom fire russiske steiner. Russerne vant omgangen 1-0 og ledet 7-4 før den avgjørende omgangen.

Der gikk det som det måtte gå for Norge mot et såpass rutinert og sterkt lag som Krusjelnitskij/Bryzgalova. Verdensmesterne fra 2016 klarte i tillegg å stjele poeng i siste omgang og kunne juble for OL-bronse.

Vendepunkt

Nedregotten og Skaslien har tidligere i mesterskapet forklart at de har slitt siden OL-arrangøren begynte å pusse curlingsteinene med sandpapir for å få dem til å curle mer. Det skjedde rett før Finland-kampen, der Norge måtte ha ekstraomgang for å vinne, og siden har det vært en vanskelig OL-reise for paret.

De stiller for øvrig med litt andre forutsetninger enn de beste motstanderne, som er heltids curlingspillere og har både mer økonomisk støtte og mer tid til å trene.

Mixed double curling er helt fersk OL-gren i 2018 og kommer også på programmet i vinterlekene i Beijing om fire år.