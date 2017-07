Uvær og store nedbørsmengder har ført til oversvømmelser, stengte veier og brann flere steder i Sør-Norge. I Gudbrandsdalen er E6 stengt på grunn av flom.

I Sogn og Fjordane er Nordfjord særlig rammet av regnet natt til mandag.

– Regnet har ført til flere hendelser for politi og nødetater i natt. Det er store vannmengder, som fører til oversvømmelser av hus og kjellere, sier operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB.

– I Kvila i Breim ble en enebolig isolert av store vann- og steinmasser, og brannvesenet måtte redde ut to personer, forteller operasjonslederen. I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.

I Utvik i samme kommune har Storeelva og Brulandselva flommet over. Dermed er både broen på fylkesvei 60, en garasje og et naust vasket vekk, melder NRK. Innbyggerne i Utvik har mistet strømmen.

– Har ikke kontroll

Flere veier i Sogn og Fjordane er stengt, blant annet E39 vest for Reeb, fylkesvei 692 i Gloppen og fylkesvei 725 mellom Utvik og Moldreim.

– Vi har ikke helt kontroll. Flere hus er evakuert og vi håper det roer seg snart. Det er ville tilstander. Elva går rett i huset og kjelleren er full av vann. Det er flere som har kjelleren full av vann, sier Joar Flølo i brannvesenet i Gloppen kommune til rikskringkasteren.

E6 stengt i Gudbrandsdalen

Også lenger øst, i Gudbrandsdalen, har regnet skapt store problemer. Der er E6 stengt mellom Kvam og Frya.

– Ved Hundorp har entreprenørene vurdert et vannmagasin som står i fare for å renne ut over veien, derfor holder vi E6 stengt, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vi hadde mye vann på kort tid, men det gikk over og vannet trakk seg fort tilbake, sier Waage.

OBS-varsel

– Det har kommet 70 millimeter med nedbør, og det har gått hardt utover kommunale veier og fylkesveier, sier driftsoperatør Tom Erik Amundsen i Sør-Fron kommune til NRK.

Søndag ble det utstedt OBS-varsel for Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det ble advart om kraftige regnbyger og fare for lokale oversvømmelser.

– Nå er det bare å berge det som berges kan. 4–5 gravemaskiner jobber på spreng og graver for å få vannet vekk, sier Amundsen.

Tross at veier er blitt vasket bort og elver har rent over sine bredder, er ingen personer evakuert i distriktet.

Det verste er over

I Fåvang i Oppland har Meteorologisk institutt registrert 28,3 millimeter på én time, mens Alvdal i Hedmark hadde den høyeste timeverdien på 21,8 millimeter.

– Det er ganske høye verdier, sier meteorolog Haldis Berge ved instituttet til NTB. I løpet av 24-timersperioden fra klokken 08 søndag til 08 mandag ble det registrert 61,4 millimeter nedbør i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Den største mengden nedbør ble registrert lenger nord, på Venabu. Der målte meteorologene 76,8 millimeter nedbør i løpet av det siste døgnet. Det ser imidlertid ut til at regnet gir seg i løpet av dagen.

– I Oppland og Hedmark regner det fortsatt, men det minker. På Vestlandet kommer nedbøren til å fortsette utover formiddagen og ettermiddagen, men er ventet å avta til kvelden, sier Berge tirsdag morgen.

Framover vil det bli bygevær på Vestlandet og enkelte byger østafjells.

– Men ikke som det har vært i natt, konstaterer meteorologen.