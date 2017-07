Vei stenges inntil en halv time

Denne uken startet arbeidet med å renske fjellet langs fv. 30 ved Bonesøyan i Rognes i Midtre Gauldal kommune.

Arbeidet vil fortsette de neste to ukene. Vegen kan bli stengt i inntil en halvtime.

Det er i første omgang fjellrensking og seinere bolting av fjellet og montering av isnett som skal utføres langs fv. 30 ved Bonesøyan i Rognes i Midtre Gauldal kommune. Vegen må stenges om dagen mens det pågår arbeid av hensyn til trafikantenes og mannskapets sikkerhet.

Vegen holdes stengt i inntil en halvtime av gangen. Vegen blir åpnet for trafikk på planlagte tidspunkter tilpasset den rutegående busstrafikken.

Arbeidet vil foregå fra mandag til lørdag i tidsrommet fra kl. 7 til kl. 19. Arbeidet er planlagt å avsluttes rett etter kl. 13 på fredager av hensyn til helgetrafikken. Det foregår ikke arbeid på kvelds- og nattestid og på søndag, og da er vegen åpen for trafikk som vanlig.

- Vi beklager ulempene vegstengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge vegen. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier Mats-Andre Lied i Statens vegvesen.

Når fjellsikringsarbeidet er ferdig, starter arbeidet med bolting av fjellet. Da vil vegen være åpen for trafikk i et kjørefelt, med signalregulert dirigering av trafikken forbi arbeidsområdet.