Mot en grå helg for store deler av landet

Finværet er over for nesten hele landet. – Helgen ser generelt sett dårlig ut for veldig mange, konstaterer meteorologen.

Nord-Norge har kost seg i strålende sommervær denne uken, og det er målt opp mot 28 varmegrader i Nordland. Men til helgen er det slutt. Regnværet kommer krypende fra Sverige, først gjennom Østlandet før helgen, fredag treffer det Trøndelag, og så fortsetter det nordover.

– Søndag er generelt en dårlig dag i hele Nord-Norge, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved til NTB.

Tåken langs kysten i nord kommer til å vare i noen dager til, anslår Valved, mens indre strøk får sommerlige regnbyger med torden på ettermiddagene.

Grått og vått på Vestlandet

Vestlandet går klar av regnværet som gjør dagene grå fra Østlandet og nordover. Det hjelper imidlertid lite, for et annet lavtrykk kommer inn fra Island med skyer, vind og tordenbyger langs kysten helt fra Rogaland til Nordland.

Dermed er det stort sett regn i sikte ut uken for hele Vestlandet. Meteorologens magre trøst er at det er ulike typer regnvær. Torsdag vil det regne jevnt, og fredag blir det bygevær, som betyr at enkelte steder vil få litt opplett.

– Og så er det mer regn i vente lørdag og søndag, sier Valved.

Byger på Norway Cup

Når over 30.000 unge fotballspillere møtes i Oslo til Norway Cup fra 29. juli, har det verste av regnværet forlatt Østlandet.

– Det vil i hvert fall være perioder med fint vær, 20–22 grader og perioder med sol, sier meteorologen.

Det blir regn på fotballcupen og østafjells for øvrig i helgen, men ikke store mengder.

Finværet var onsdag formiddag

– Trøndelag har finværet nå, selv om de får ettermiddagsbyger, sier Valved.

Fredag kveld kommer skyene, og både lørdag og søndag blir grått og vått.

– Ikke den beste helgen i Midt-Norge heller altså, sier meteorologen.