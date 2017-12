Rolig vær ved inngangen til advent

Vær og føre

Den første adventsuken er rett rundt hjørnet. Med unntak i nord vil værforholdene i Norge i hovedsak forbli rolige de kommende dagene.

Onsdag er det kraftige snøbyger og sterk kuling i Troms og Finnmark. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har utstedt varsel om stor snøskredfare i nordlige områder.

– Andre steder i landet er det imidlertid roligere, sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Ifølge Valved trekker lavtrykket nordøstover. Det er imidlertid ventet nedbør på Østlandet både onsdag og torsdag, men også lenger sør.

– Også i Agder er det ventet snø i morgen, sier Valved.

Første adventsuke

Neste uke går vi inn i den første adventsuken, og mange steder i landet vil de første juletrærne bli tent. Valved sier det er altfor tidlig å si noe om juleværet, men opplyser at det fram mot helgen vil gå et skille i vest, mellom nord og sør for Sognefjorden.

– Nord for Sognefjorden vil det være snøbyger oppover til Trøndelag og hele veien til Nordland. Sør for fjorden vil det være finere vær og rolige vindforhold, sier hun.

Lavere temperatur

Natt til lørdag og fram mot søndag vil kalde luftstrømmer ramme kysten langs Vestlandet, og fra lørdag ventes det nedbør i store deler av landet, utenom østafjells. Vestlandet vil også ha mer lavtrykksaktivitet i begynnelsen av neste uke.

Vintertemperaturene er i ferd med å ta grep om store deler av landet. Onsdag er Oppland og Finnmark landets kaldeste fylker, med registrerte temperaturer på -25 enkelte steder.

– Generelt vil det bli kaldere fremover, sier Valved.