E6 over Dovre stengt inntil videre

Ev 6 Dombås bom - Grønnbakken bom, på strekningen Dovrefjell, Stengt på grunn av uvær

Fv 6516 Nerskogen - Vognill, Stengt på grunn av uvær

Oppdatert melding fra YR:

I ettermiddag søndag ventes økning til sørlig liten storm i fjellet, fra i kveld sørlig full og periodevis sterk storm 30 m/s. Fra i kveld ventes kraftige vindkast i indre dal- og fjordstrøk. Vindkastene estimeres til 30-35 m/s og veldig lokalt kan det bli ekstreme verdier, 35-45 m/s. Tirsdag morgen ventes minkende vind og vindkast.

Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Kraftig vind

Det er ventet kraftig vind med vindkast opp i orkan styrke på Vestlandet og Trøndelag fra søndag kveld. Vinden kan spre seg til store deler av landet.

Meteorologisk institutt har nå kalt inn ekstra mannskap for å overvåke situasjonen ekstra nøye, ettersom uværet blir klassifisert som fase A, noe som betyr at det kan utvikle seg videre til fase B og dermed bli klassifisert som ekstremvær.

Uværet begynner på Vestlandet søndag og det er ventet sørlig kraftig vind, kanskje sterk storm på kysten som kan komme opp i orkans styrke ved Stad. Mandag vil vinden flytte seg til fjellområder i Sør-Norge.

– Så er det fare for å få tilsvarende situasjon i Nord-Norge på tirsdag. Vinden kan ta god tak i Norge i lang tid, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Det ser ikke ut til at uværet som slår til i Midt-Norge og Sør-Norge fra søndag kveld vil utvikle seg til ekstremvær, men utviklingen voktes fortsatt nøye.

Lørdag kalte Meteorologisk institutt inn ekstramannskaper for å overvåket det kommende uværet ekstra nøye, ettersom uværet blir klassifisert som fase A, noe som betyr at det kan utvikle seg videre til fase B og dermed bli klassifisert som ekstremvær.

Søndag ettermiddag er været fortsatt under nøye overvåking, men meteorologene tror ikke lenger at det vil utvikle seg til ekstremvær, selv om det fortsatt er snakk om kraftig vind av full storms styrke og med enkelte vindkast som kan komme opp mellom 40 og 45 meter i sekundet – noe som tilsvarer orkan styrke. Dette vil imidlertid kun gjelde mindre områder.

– Vi har sett grundigere på prognosene, og det ser ut til at Nordfjord, indre strøk av Møre og Romsdal og Dovrefjellområdene kan få de kraftigste vindkastene og vinden i fjellene, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

Storm og nedbør

Også i Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag er det varslet økt vind til full storm utsatte steder, som varer til og med tirsdag. I Vest-Agder og Rogaland er det i tillegg ventet store nedbørsmengder.

– Skal du over fjellet det neste døgnet, kan det være lurt å komme seg av gårde nå, sier vaktoperatør Roger Nedberg Hille ved Vegtrafikksentralen i Lærdal til NRK.

I Fjell kommune i Hordaland førte vinden til at et hus under oppføring blåste ned og kollapset, skriver Bergens Tidende.

Kolonnekjøring på flere fjelloverganger

Søndag ettermiddag meldes det også om at den kraftige vinden har ført til at flere fjelloverganger har ført til kolonnekjøring.

Det gjelder foreløpig europavei 134 over Haukelifjell, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Ifølge Statens vegvesen kan det bli innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet på kort varsel. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt på grunn av uværet.

– Vinden blir ikke like kraftig på alle fjelloverganger, sier Nedberg Hille, som ber reisende om å holde seg oppdatert på veimeldingene.

Utover mandag ventes det mye nedbør i Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder-fylkene og Rogaland, noe som vil føre til vanskelige kjøreforhold.

35 - 40 meter i sekundet

Både i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag vil vinden øke til sør og sørøst full storm utsatte steder i løpet av søndag kveld. Vindkastene kan komme opp i 35–40 meter i sekundet. Den sterkeste vinden vil vare til og med natt til tirsdag.

– Det er først og fremst fjell og kyst som vil merke det, men vindkastene kan også komme ned i fjord- og dalstrøk som er utsatt for sønnavind, sier Fagerlid. Han oppfordrer folk til å holde seg inne.

Skredfare

Ifølge oppdaterte prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det mandag også være betydelig snøskredfare – fase 3 – i Vest-Telemark, Sogn og Fjordane og i Hallingdal.

På Svalbard melder Sysselmannen at det foreløpig ikke er gått noen skred rundt Longyearbyen, men faren for snøskred i området er ifølge NVE fortsatt stor – fase 4.

Det er ventet noe høyere temperatur, men mindre nedbør, som reduserer faren for sørpeskred i området.

Mye kalderen til uka

Etter at vinden har gitt seg kan vi gå imot en kaldere periode. Meterlogisk institutt opplyser at man kan komme til å oppleve såkalt Sibir-kulde over hele landet. Sannsynlighetsvarselet fra yr.no viser at temperaturen kan komme til å falle til ned på -18 grader.