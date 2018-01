Kraftig uvær vil ramme Midt-Norge

Vær og føre

Det er ventet kraftig vind med vindkast opp i orkan styrke på Vestlandet og Trøndelag fra søndag kveld. Vinden kan spre seg til store deler av landet.

Meteorologisk institutt har nå kalt inn ekstra mannskap for å overvåke situasjonen ekstra nøye, ettersom uværet blir klassifisert som fase A, noe som betyr at det kan utvikle seg videre til fase B og dermed bli klassifisert som ekstremvær.

Uværet begynner på Vestlandet søndag og det er ventet sørlig kraftig vind, kanskje sterk storm på kysten som kan komme opp i orkans styrke ved Stad. Mandag vil vinden flytte seg til fjellområder i Sør-Norge.

– Så er det fare for å få tilsvarende situasjon i Nord-Norge på tirsdag. Vinden kan ta god tak i Norge i lang tid, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

35 - 40 meter i sekundet

Både i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag vil vinden øke til sør og sørøst full storm utsatte steder i løpet av søndag kveld. Vindkastene kan komme opp i 35–40 meter i sekundet. Den sterkeste vinden vil vare til og med natt til tirsdag.

– Det er først og fremst fjell og kyst som vil merke det, men vindkastene kan også komme ned i fjord- og dalstrøk som er utsatt for sønnavind, sier Fagerlid. Han oppfordrer folk til å holde seg inne.

Skredfare

Ifølge oppdaterte prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det mandag også være betydelig snøskredfare – fase 3 – i Vest-Telemark, Sogn og Fjordane og i Hallingdal.

På Svalbard melder Sysselmannen at det foreløpig ikke er gått noen skred rundt Longyearbyen, men faren for snøskred i området er ifølge NVE fortsatt stor – fase 4.

Det er ventet noe høyere temperatur, men mindre nedbør, som reduserer faren for sørpeskred i området.

Mye kalderen til uka

Etter at vinden har gitt seg kan vi gå imot en kaldere periode. Meterlogisk institutt opplyser at man kan komme til å oppleve såkalt Sibir-kulde over hele landet. Sannsynlighetsvarselet fra yr.no viser at temperaturen kan komme til å falle til ned på -18 grader.