Her er artistene til årets påskekonsert

Kultur

«Det er med stor glede vi inviterer til påskens store «happening» i Oppdal! Årets artister er Unge Ferrari, Hkeem og sist men ikke minst Oppdals egen Hanne Mjøen», skriver Guri Hokseng i en pressemelding.

Både Unge Ferrari og Hkeem kan vise til fantastiske tall på Spotify, med flere millioner avspillinger av deres største hits.

Også Hanne kan vise til fine tall – hennes låt «Future» er avspilt nesten 530 000 ganger. Hanne har allerede vært godt omtalt i media denne uken, etter at hun ble stemt videre til Urørt-finalen på tirsdag.

Den store påskekonserten finner sted i Oppdal kulturhus onsdag 28. mars. Billetter legges ut for salg tirsdag 20. februar.

Hanne kommer hjem

Siden artistdebuten i 2016 har karrierepila til oppdalsjenta Hanne Mjøen kun pekt oppover.

I desember I fjor ble Hanne omtalt som «one of the 15 Scandinavian artists to watch in 2018» av det New York-baserte magasinet The Fader.

Med låtutgivelser som «Future», «U» og «The City», har Hanne vært å høre på riksdekkende radio i hele 2017.

Hanne Mjøen spiller høyenergisk popmusikk med svulstige melodilinjer, følsomme tekster og et spennende produksjonsuttrykk. Soundet har fått produsenter verden over til å spisse ørene. Det siste året har Hanne bidratt som låtskriver og sanger på utgivelser fra R3hab («You Could Be»), Matisse & Sadko («Into You») og Future Duper («Feels So Good»).

På scenen kommer Hanne sin energi og tilstedeværelse til sin rett. Pop-kollega og forbilde Astrid S inviterte Hanne med som oppvarming på hennes «Party’s Over»-turné over hele Norge, og intensiv konsertvirksomhet har gitt mersmak.

Hanne innledet 2018 med to opptredener under Trondheim Calling. Nå var tiden inne for å få Hanne hjem til Oppdal og hva passer vel bedre enn årets store påskekonsert!

R’n’B-suksess

Unge Ferrari har blitt en av Norges mest populære R’n’B-artister, siden han slapp debutplata «Til Mine Venner» i 2015. Samme år ble han også nominert til «årets nykommer» på P3 Gull.

I løpet av 2016 og 2017 har den unge artisten vært ute på en omfattende nordisk turné, han har spilt på en rekke norske festivaler og han har vært support for den svenske rapperen «Silvana Imam».

Unge Ferraris samarbeids med Tomine Harket resulterte i EP-en «Hva er vi nå/Hevn». Også denne ble en kjempesuksess. Hans låt «Nostalgi 3Millioner» har gått jevnt og trutt på NRK P1 og NRK P3 de siste månedene.

Det er ikke noe tvil om at livet til Abdulhakim Hassane (Hkeem) ble snudd på hodet, da han slapp debutsingelen «Fy Faen» i fjor! Låta har nå blitt hørt 29 millioner ganger på Spotify, hvor den havnet på viral-listen i tolv land - for ikke å snakke om topp ti på den globale viral-listen!

I sommer fulgte han opp suksessen med hans andre singel, «Urettferdig», en ballade gjestet av Unge Ferrari.

Etter en hektisk festivalsommer og VG-listaturné, gjør Hkeem nå seg klar til å innta Oppdal kulturhus.