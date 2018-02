Astrid S er årets Spellemann

Kultur

En bedre bursdagshilsen kan vel knapt en musikklærer få - at eleven blir kåret til Årets Spillemann foran hele Norge og så kvitterer eleven med å takke læreren for all hjelp, støtte og inspirasjon foran kremen av norske musikere - gratulerer til Astrid S, men en ekstra gratulasjon til Rune Skjolen - i kveld var han den kuleste musikklæreren i Norge!

- Å, hei – er det Opdalingen, utbryter Astrid S og gir en ganske så forfjamset lokalavisjournalist en skikkelig seiersklem foran skokken med pressefotografer.

- Jeg er helt i sjokk, dette kom veldig overraskende, men jeg har heldigvis det talentet at skravla går uansett, sier Astrid og ler glad.

Det stråler av Astrid der hun står i rampelyset og hun forteller at prisen også gir henne litt prestasjonsangst; nå må hun jo bevise at hun er spellemannprisen verdig.

Takketalen etter å ha mottatt prisen fra Markus og Martinus kommer nok til å gå inn i Spellemann-historien som en av de ærligste, inderligste og tårevåte – om ikke Astrid gråt så mye, så var det nok ikke en eneste øyekrok i Rennebu som var tørr denne kvelden.

Og så forteller Astrid at musikklærer Skjolden sender henne kommentarer og tilbakemeldinger hver eneste gang hun gir en låt, og han er «veldig ærlig og rett på sak, altså».

Prisen kom overraskende, men det var på tide at en kvinne fikk prisen, kommenterer Astrid.

- Selv om vi egentlig ikke er mannlige eller kvinnelige artister, men bare artister slik som Susanne Sundfør sier, så er det jo greit at damer vinner priser også, kommenterer Astrid.

Som også forteller at hun er blitt et mye mer emosjonelt menneske etter et hektisk år med mye musikk og reiser.

- Det viser meg bare at det er dette jeg skal gjøre, musikken er livet mitt.

Hvite roser

Hvite metoo-roser prydet mange i Spellemann-salen. – Jeg tar imot prisen på vegne av et veldig viktig år for kvinnelige artister, sa Årets Spellemann, Astrid S.

– Hold aldri, aldri kjeft hvis du opplever noe som du syns er feil. Det dreier seg om respekt, sa Thomas Felberg da han og makker Jenny Skavlan et stykke ut i TV-showet selv fikk festet roser til brystet.

21-år gamle Astrid S. fra Rennebu har innkassert to Spellemannpriser på like mange år. I fjor ble hun kåret til Årets nykommer.

– Dette har vært et viktig år for – unnskyld at jeg bruker begrepet – kvinnelige artister, sa hun til enorm applaus fra salen. – Jeg er veldig stolt over å få en pris som bare tre kvinnelige artister har fått før meg – det er jo altfor få! Jeg vil ta imot prisen på vegne av et veldig sterkt år for oss alle.

Det er første gang siden 2003 at en kvinne er kåret til Årets spellemann. I fjor var det tvillingene Marcus & Martinus som vant prisen – i år delte de den ut.

– Jeg føler meg helt skrekkslagen og veldig bra på samme tid. Dette kan man bare vinne en gang i livet, sa en svært beveget Astrid før hun tårevåt takket manager, foreldre, plateselskap og musikklæreren sin.

Astrid S var også nominert i kategorien Årets låt med «Think before I talk».

Hedersprisen til Boine

Årets hederspris gikk til artisten Mari Boine, som kvitterte med en joik på direkten.

– Jeg har levd med og i denne musikken i over tre tiår, kanskje mer. For meg er den ren medisin. Den har omformet meg fra et skjelvende aspeløv av et menneske til en sterk og levende artist, og en sterk og modig urfolkskvinne, sa Mari Boine.

Prisen for årets nykommer – og 250.000 kroner – gikk i år til Sigrid, som har gjort enorm suksess med låta «Don't kill my vibe», som også var nominert til prisen Årets låt. Her var det imidlertid artistene Hkeem og Temur som stakk av med prisen for låta «Fy faen».

Sigrid er for tiden i Australia på turne, og omkranset av bandet sitt på et hotellrom takket hun for prisen på direkten:

– Tusen, tusen takk! Vi er i Australia og klokka er 6 om morgenen, dette er helt sjukt, ler Sigrid før hun takker plateselskapet og teamet sitt. Så blir forbindelsen brutt og hele salen applauderer for et forundret ansikt på storskjermen.

Cezinando trippelvinner

Mens tre kvinner vant de gjeveste prisene på årets Spellemann-utdeling, håvet artisten Cezinando inn hele tre priser: Årets album, urban og årets produsent.

Kristoffer Cezinando Karlsen var i utgangspunktet nominert til fire priser og endte altså opp med tre av dem. På ett år er 22-åringen blitt en av landets viktigste artister. Da hiphop-albumet «Noen ganger og andre» ble sluppet i oktober i fjor, reagerte anmelderne med omtaler som «overveldende vakker» og «inspirerende grenseløst».

Cezinando hoppet av ballettrening ved Operaen i Oslo som 14-åring etter å ha danset fra han var liten, og begynte å lage musikk i stedet

– Hvis du klarer å treffe tiden, så blir alt du gjør som små tidskapsler. Hvis du klarer å fange et fragment av det som skjer og føles i verden akkurat nå, så har du laget en evig tidskapsel, sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

I Konserthuset satt han sammen med sin mor – som han takket slik:

– Hun har betydd ekstremt mye for meg, hun har oppdratt meg og latt meg utøve den jeg har vært hele livet. Ikke vært streng, bare en kul mamma.