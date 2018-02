Thor Mjøen vant slalåmrenn i USA

Kultur

Mandag 21.2.1938

Fødde barn på veien ute på Nerskogen

At et barn fødes på veien hører heldigvis til sjeldenhetene. Ute på et av bureisingsbrukene skulde et barn komme til verden. De satte for hesten og skulde kjøre til dals. Det var imidlertid for sent. De kom ikke lenger enn 2 km. fra hjemmet da kona blev syk og fødde. Det var midt på natta og mann og kone var for sig selv ute på landeveien. Allikevel gikk alt godt og både kone og barn befinner sig efter omstendighetene bra, meldes til oss fra Skardalen.

Mandag 23.2.1942

Forretningstiden som før

Det forelå skrivelse fra de forretningsdrivende i Opdal til dept. om lukning av forretningene 9-17 i stedet for før 9-19. Etter en del debat ble det vedtatt ikke å anbefale søknaden.

Fredag 23.2.1973

Ny støtteforening for Aldersheimen

En ny forening er startet i februar. Den skal arbeide for Aldersheimen, og en håper den blir mottatt med velvilje. Navnet er Kåsen og Brennan støttelag for Aldersheimen. Styret består av: Kari Rønning, form. Mali Norheim, kass. og Hildegunn Bakk, styremedlem. Revisorer ble Solveig Ansnes og Erika Aalmen. Laget har 14 medlemmer og de har i første omgang laget en del håndarbeider som de nå har tenkt å lodde ut. Håper på godt resultat. Styret.

På Engan

har de også søkt Opdal elektrisitetsverk om at de må legge ledninger dit. Dersom denne og søknaden fra Sætrom, Fossheim og Skorheim går i orden vil størsteparten av øvre Drivdalen få elektrisk lys og kraft.

85 år

En av de mest kjente eldre lønsetbygger, Lars Sliper, Øversliper fyller 85 år torsdag 26. februar. Lars har vært en kraftkar av de sjeldne, noe som det ble godt bruk for på den brattlendte Slipergården. Sin gård drev han meget fram. Lars Sliper er kjent for sitt gode humør. I det siste har helsen slått noe feil så han har måttet holde sengen. Vi er og mellom de mange som vil ønske til lykke. K. H. D.

Torsdag 21.2.1963

Oppdal Jeger- og Fiskarlag

har hatt årsmøte. Det var godt oppmøte av de 195 medlemmer som laget har. Styret består nå av formann Per Kleven, nestformann Magne Nilssen, sekretær Reidar Graff, kasserer Ola Holden, styremedlem Paul Nøstberg. Formann i jaktutvalget ble Olav Schjetne, formann i fiskeutvalget Per Forbregd og formann for Elgsjøhytta Olav Odden. Det ble besluttet å sette opp to pokaler for felling av rovdyr, en for felling av rev og en for villmink. Årsmøtet ble avsluttet med en festlig tilstelning for medlemmene med fruer på Nor Turisthotell.

Torsdag 22.2.1951

Johannes Haugen og H. H. Vognild

er og nemnt millom dei som har gjort verdfullt arbeid i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs årsmelding. Johannes Haugen har til Den botaniske avdeling sendt inn 86 ark karplantar (fjellplantar) frå Oppdal og Håkon H. Vognild (Nestuen) har sendt inn omlag 200 mosar og 29 ark karplantar frå Oppdal m. a. Garex incurva frå Vinstradalen og Arabis arenosa og Bunias orientalis frå Aune. Elles har professor Sørensen sendt inn Campanula uniflora frå Nuhusfjellet i Storlidalen i Oppdal.

Flere rådyr

Ennå et rådyr er blitt fanget inne i høyløa på Hokseng. Det var levende og folk tok det med til gårds. Det så ut til å befinne seg vel i menneskenes selskap.

Thor Mjøen vant slalåmrenn i USA

Thor Mjøen fra Oppdal vant lørdag både utfor- og slalåmrennet under et alpint skistevne for amerikanske høyskoler. Han sikret dermed Sierra College sammenlagtseieren for laget og var dagens store helt.

En lang marsj av 77 åring

Marius Halland utførte litt av en bedrift forleden. Han gikk fra Fagerhaug til Oppdal, tok drosje til Vognill, gikk derfra til Skarvatne på ski. Der var føret dårlig, han tok så skia på nakken og marsjerte slik helt ut til Gregosen. En drøy marsj på en dag for en 77-åring.