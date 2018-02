Rotete og drøyt spiondrama

Kultur

Det hele åpner til to scener kompetent sydd sammen til et. En ballerina opptrer på scenen i Moskva, mens en CIA-agent prøver å unnslippe det russiske politiet etter en transaksjon går galt. Åpningsnummeret er interessant og gjør meg nysgjerrig på hva som er i vente, men derifra går det nedover, også litt opp, også ned igjen. Her er det nemlig en del bra, en del dårlig, og noe absurd stappet inn i en veldig lang film.

Seksualitet som virkemiddel

«Red Sparrow» er et spiondrama som fokuserer på ballerinaen Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) etter hun blir utsatt for en skade og mister muligheten til å fortsette karrieren som ballerina. Etter forskjellige hendelser finner Dominika seg under opplæring for å bli en hemmelig spion for russisk etterretning, en «spurv», med hovedoppgave å forføre. Treningen deres presser dem sterkt psykisk, og de må blant annet gi kroppen sin til moderlandet.

En ung jente blir blant annet tvunget til å gi en mann en avsugning som del av treningen, og Dominika setter sin tidligere voldtektsmann ut av spill ved å selvsikkert kle seg naken foran et fullt klasserom, og på den måten tar fra ham selvtilliten han trenger for å voldta henne. Filmen prøver å virke forstyrrende og dypere psykologisk, men ender mer opp med å bare være absurd og til tider litt distraherende.

Det er litt fascinerende, men filmen når et punkt hvor det blir litt vel mye, og følger det deretter opp med å ta det enda et hakk lenger.

Filmen fokuserer samtidig på en mannlig CIA-agent, Nate (Joel Edgerton), som prøver å få informasjon ut av en muldvarp på innsiden av russisk etterretning. Samtidig er russerne klare over denne muldvarpen, og vil bruke Dominika til prøve å få Nate til å røpe muldvarpens identitet.

Her har vi altså et politisk drama med et veldig detaljert plott, men filmen klarte bare ikke å holde meg interessert helt til slutten.

Varierende historiefortelling

I begynnelsen av filmen skjer ting i et fryktelig høyt tempo. Overgangen fra ballerina til superspion skjer veldig fort, så fort at plottet ikke får noe pusterom til å utvikle seg naturlig. Plutselig er hovedkarakteren vår i en situasjon, så i en annen, før hun minutter senere er i andre problemer.

I løpet av filmen er det også forskjellige små scener som man forventer skal få konsekvenser for plottet lenger inn i filmen, men som aldri gjør det. Derfor stiller man seg spørsmålet hvorfor disse scenene var med i filmen i hele tatt, spesielt med tanke på at filmen kunne tjent på å kutte noe av spilletiden sin.

Det skal være sagt at jeg ikke hatet denne filmen, store deler er bare svært middelmådige. Musikken, lyd-designet og kamera-arbeidet er solid filmen igjennom. Jennifer Lawrence gjør også en veldig solid prestasjon som vi har blitt vant med, selv om jeg hadde noen problemer med karakterens motivasjoner i midtparten av filmen.

Jeg opplevde plottet i filmen som rotete til tider, men likevel følte jeg at filmskaperne klarte å lage en tilfredsstillende avslutning som gjør at noen av de mer forvirrende elementene i filmen ga mer mening mot slutten, selv om måten historien ble fortalt på kunne vært bedre.

«Red Sparrow» er om ikke annet en fascinerende ide middelmådig gjennomført. Filmen er teknisk pen å se og høre på, men med en rotete historiefortelling. En av filmens få konstanter er likevel en solid prestasjon fra Jennifer Lawrence som hjelper filmen mye. Filmen prøver å forstyrre seeren ved hjelp av sine seksuelle virkemidler, men «Red Sparrow» er ikke fascinerende nok til å skille seg ut blant mengden av langt bedre spiondramaer.

Terningkast 3