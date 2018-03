USA-gull for Astrid S

Kultur

Astrid S sitt plateselskap, Universal Musci, opplyser til VG at rennebujenta har solgt til gull i USA med låte "Hurts So Good"

Astrid S som avsluttet 2017 med å vinne "Årets Spillemann" måtte tåle at tildelingen fikk en del kritikk av flere musikkjournalister og bransjefolk.

Selv om det etterhvert ble klart at juryens beslutning uansett fikk god gjenklang hos publikum, må det smake ekstra godt med litt ekstra gull fra USA.

VG skriver at for å få gulltrofé for en singel eller låt i USA, må den ha solgt 500.000 eksemplarer eller fått tilstrekkelig med avspillinger på streamingtjenestene.

150 streaminger tilsvarer ett «salg», for eksempel én betalt nedlastning på iTunes. 75 millioner streaminger tilsvarer dermed 500.000 salg.

Astrid S sin låt er blitt streamet 70 millioner ganger i USA. I tillegg kommer tall fra Apple Music og nedlastninger.

På verdensbasis er den streamet 168 millioner ganger på Spotify.

Låta "Hurts So Good" er blitt spilt en del på radio, faktisk