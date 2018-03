Suksess med festival for jubilanten

Kultur

Vinterfestivalen startet i dag med ski og akedag for alle barnehagebarn født i 2013 i kommunen. Det vil også være inneaktiviteter med tegning og modellering hvor temaet er vinter og snø. Ute kunne både store og små blant annet prøve seg på skiskyting og akebakken.

Festivalen arrangeres i forbindelse med Gnist Brennans 10-års jubileum. Barnehagen fylte ti år 28. februar.

Varaordfører Ingvill Dalseg var tilstede for å åpne det nye initiativet.

- Jeg har gledet meg mye til å komme hit i dag. Det er veldig stas å se at det er så mange her i dag, sier Dalseg.

Hun hadde fått æren av å klippe snora og fikk god hjelp av Eimeida Jokubauskas (5) fra Pikhaugen barnehage.

- Denne festivalen er kjempeviktig og kjempebra. Det samarbeidet de har fått til med Kullbotn gård er kjempebra og det at barna får vite at dyr ikke er bare kos, men at de er mat, at de må fores og at de slaktes, er viktige verdier å lære ungene. Oppdal er en landbrukskommune og en landbruksbygd, så det ligger i oss. Det er også veldig gledelig å se at friluftsliv og lek også er i fokus, sier Dalseg til Opdalingen.

2013-ungene fra andre barnehager var også invitert, og barnehagebarn fra Fagerhaug barnehage, Tågvollan barnehage, Høgmo barnehage, Bjerkehagen friluftsbarnehage, Stølen barnehage, Drivdalen barnehage og Midtbygda barnehage var til stede på åpningen.

- Det er veldig gledelig å se at de inviterer andre barnehager og at barna blir kjent med hverandre. Barnehagene i Oppdal er flinke til å sette igang med forskjellige aktiviteter, sier Dalseg.

Daglig leder ved Gnist Brennan, Solveig Rise Mjøen, forteller til Opdalingen at dette ble en bra dag.

- Det er utrolig artig å se at så mange tok turen. I første omgang var det kun 2013-ungene vi inviterte i dag, men vi får se neste år hvor omfattende det blir, sier hun.

- Hvor viktig er det at barnehagene samarbeider på tvers?

- Å ha aktiviteter på tvers av barnehagene er positivt for ungene. De starter på skolen sammen og slike aktiviteter som dette er med på å styrke samholdet mellom barna, sier Rise Mjøen.

Festivalen er gjort på eget initiativ.

- Vi har lyst å være en del av lokalsamfunnet og lage aktiviteter som alle kan være meld på. Vi gleder oss veldig til resten av uka og det som skal skje, sier hun.