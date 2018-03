Inviterer til slippkonsert

Kultur

Førstkommende lørdag inviterer oppdalsbandet Cane Shakers til slippkonsert for deres første studioalbum, «Cosmic Mountain Town», ved Oppdal kulturhus.

- «Cosmic Mountain Town» er navnet på en av låtene på plata. Jeg synes tittelen passer godt, siden vi er oppdalinger og musikken er ganske kosmisk oppbygd, sa vokalist, gitarist og låtskriver Egil Gjørtz Botten da Opdalingen omtalte plateslippet tidligere i vinter.

Plata, som for det meste er spilt inn ved Per Bortens Sørgården Studio på Ler, har vært under arbeid siden låtskrivingen startet ved bandets oppstart i 2012.

Låtene er skrevet ved Torve Grendahus, hvor bandet har øvingslokaler.

- Dette er det første studioalbumet til alle involverte. Innspillinga har vært en helt ny opplevelse for oss. Bare det å finansiere studiotid har vært en utfordring. Så oppdaga vi underveis at plata selvfølgelig måtte mikses, mastres og alt det der også. Så sitter vi med det ferdige produktet og lurer på hvordan i all verden vi skal få gitt den ut. Det har vært en bratt læringskurve. Hjelpa vi har fått fra Erlend Ropstad har vært uvurderlig, sier Botten.

Sara Frelsøy og Marit Helene Nakken er med som gjestevokalister på plata.

Albumet har offisiell lanseringsdato fredag 16. mars og gis ut både på vinyl, CD og på de fleste digitale strømmeplattformer. Bandet har allerede sluppet to singler, «Olivia» og «Turkish Delight», på Spotify. Låtene har nå passert 10 000 avspillinger.

Cane Shakers spiller også på Oppdal All-Stars lørdag 24. mars.