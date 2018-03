– Et stort og utfordrende musikalsk løft for oss

Kultur

– Regjeringen har gitt 2018 offisiell status som «Musikkorpsenes år», og korpsene er oppfordret til å utvikle samarbeidet med andre kulturaktører og åpne for flere regionale og lokale prosjekt, forteller Anne Marie Dalen Strypet, styreleder i Oppdal musikkforening i en pressemelding.

Grunnen til at 2018 har fått offisiell status som «Musikkorpsenes år», er at det i år er 200 år siden det ble etablert militærmusikk i Norge. Samtidig er Norges Musikkorps forbund 100 år.

– I tråd med oppfordringen fra regjeringen ønsker vi i Oppdal Musikkforening å invitere til en festkonsert med tema filmmusikk, i et helt spesielt samarbeid og samspill med ulike kulturaktører, forteller Strypet.

– Vi har fått med oss noen eldre ungdommer fra juniorkorpset, og har også invitert korpsmusikere fra Rennebu til å bli med oss.

«Gull-knapp-Sigrid»

Som hovedgjest har musikkforeningen med seg Sigrid Haanshus (15) fra Soknedal. Sigrid ble landskjent da hun bare 12 år gammel fikk «Gullknapp» og kom til finalen i Norske Talenter i 2015.

Hun sang «I Dreamed a Dream» fra musikalen «Les Miserables», og fikk fram tårene både hos Mia Gundersen, Bjarne Brøndbo, Solveig Kloppen og publikum. Hun har også sunget for både Kongen og Statsministeren, og vært gjest og sunget i TV-programmet Sommeråpent på NRK.

I tillegg har hun gitt ut åtte singler og et samlealbum. Sigrids første plateutgivelse kom i mars 2015, med singelen «The Prayer», i en duett med Stephen Brand-Hansen. Hun har også sunget med Trondheimssolistene.

I konserten i kulturhuset vil publikum få høre henne synge sammen med korps, husband og kor.

Kor, Step4 og husband

Kor Allegro har sammen med sin musikalske leder Pål Tore Holten gjort suksess med sine mange konserter, og vil bidra på flere låter sammen med korpset og solister.

Koret vil også framføre egne låter med solister og husband, og vil også "låne bort" vokalister til korpset.

Step4 har gjort seg bemerket i blant annet UKM og med tildeling av drømmestipend. Denne gang vil de unge og dyktige danserne opptre med korps og husband, med musikk fra en kjent dansefilm.

Husbandet består av Sverre Stenløkk (kapellmester) på blant annet gitar og saksofon, Svein Erik Gringstad på tangenter og Raymond Ness på elbass.

Vil vise en annen side

– Rennebu har dessverre mistet sitt voksenkorps, et korps som vi hadde mye samarbeid med. Det viser at det er viktig for oss å tenke nytt og jobbe hardt for å unngå at det går på samme måte med Oppdal. Oppdal musikkforening ønsker derfor med dette prosjektet å få opp interessen rundt korps generelt, og voksenkorpset i Oppdal spesielt, forteller Strypet.

Hun mener korpset med denne konserten vil vise at korpsmusikk er noe langt mer enn marsjer på 17. mai.

– Denne konserten er et stort og utfordrende musikalsk løft for musikkforeningen, der korpset går nye veier i samspill med kor, vokalister, husband og dansere.

Hun forteller samtidig at dette er et prosjekt med en vesentlig økonomisk risiko for korpset, og at det er lagt ned et stort dugnadsarbeid, og ikke minst intens øving i flere måneder.

– Vi håper jo også at et slikt prosjekt vil bidra til rekruttering av nye medlemmer til korpset. Vi vet at det sitter mange tidligere korpsmusikere rundt omkring både i Rennebu og Oppdal som vi gjerne skulle hatt med oss.

– I tillegg håper vi jo på fullsatt storsal i kulturhuset. Det hadde vært skikkelig gøy, avslutter den nyvalgte lederen i Oppdal musikkforening.

Nå er det ikke helt nytt for korpset med slikt samarbeid. For fire år siden arrangerte korpset konsert med Astrid S og Oppdal Gospelkor og band. Tidligere har de også hatt konsert med blant annet Tore Johansen og Christin Hoff og Åsmund Flaten.