Bedre DAB+ dekning langs norske veier

Kultur

15 nye DAB-sendere vil fra fredag 23. mars gi P4, Radio Norge og de 14 andre nye kommersielle radiokanalene bedre dekning langs mange veier i Norge.

Skal du ut å kjøre langs E14, E134 eller E136 i påsken vil du kunne oppleve langt bedre radiodekning. NRK har hatt DAB-dekning i disse områdene i lengre tid, men nå kan radiolytterne også glede seg over bedre dekning fra de kommersielle radiokanalene.

- Vi setter opp de nye senderne spesielt med tanke på bilistene og veidekningen, sier Olav Fostås, tekniker i P4 Gruppen. Han er blant dem som har kjørt Norge på kryss og tvers for å kontrollere DAB-dekningen. Til sammen er nærmere 50 000 kilometer tilbakelagt.

De 18 nye senderne dekker også 11 000 flere hytter. Til sammen kan nå 392 000 av hyttene i Norge, som tilsvarer 75,8 prosent, lytte på de kommersielle radiokanalene.

- Nå blir det bedre lytterforhold både for påsketuristene, men også for tusenvis av fastboende og hyttefolk i områdene. For å høre kanalene kan det være nødvendig å gjøre et kanalsøk på radioen, sier Henning Lie, teknisk direktør i Bauer Media.

Med de nye senderne dekker det nasjonale kommersielle DAB-nettet 93,5 prosent av befolkningen. Kravet fra myndighetene var 90 prosent av befolkningen.

Dette er kanalene som nå har fått bedre dekning

P4 Lyden av Norge

Radio Norge

P5 Hits

Radio 1

P6 Rock

Radio Vinyl

P7 Klem

Radio Rock

P8 Pop

Radio Topp 40

P9 Retro

P24/7 Mix

P10 Country

Kiss

NRJ

Radio Norsk Pop

Her kommer de nye senderne

E134 mellom Seljord og Haukeligrend og til Hovden

Ytre Vinje

Hovden

Morgedal

Vinjesvingen

Grungedal (2 stk)

Skafså

E136 mellom Dombås og Åndalsnes

Lesja

Verma

Lesjaskog

Remmem

Bjorli

E14 mellom Stjørdal og Sverige

Sonadalen

Stamnhaugen

Meråker

Fem ting du bør vite om DAB

1. Det er to riksdekkende DAB-sendernett: NRKs og et kommersielt nett (P4, Radio Norge, m.fl). Det siste har noe mindre dekning. Du kan sjekke dekningen for alle DAB-kanaler på radio.no/dekning.

2. Godt mottak sikres gjennom riktig montert antenne. Antenner skal stå vertikalt, og antenner til biladapter må jordes, dvs være i kontakt med metallet i bilens ramme.

3. Tryggere i tunnel: Uansett hvilken DAB-kanal du velger, vil du få beskjeder fra nødetatene om det skulle bli nødvendig. Det er Statens veivesen som har ansvaret for utbyggingen av DAB i tuneller.

4. Flytter du en DAB-radio over avstander, bør du oppdatere kanallista slik at du ikke mister NRKs kanaler. NRKs kanaler sendes på ulike frekvenser fra region til region. Radioen "husker" frekvensen der du gjorde oppdateringen sist, og er innstilt på denne helt til du oppdaterer kanallista på nytt. (Trykk på «scan» eller «tune»). Kommersiell radio sender på samme frekvens over hele landet.

5. I bil trenger du ikke oppdatere kanallista manuelt dersom du aktiverer funksjonen service following (også kjent som automatisk frekvensskifte). Funksjonen gjør at radioen automatisk finner den nye frekvensen for kanalen du lytter til.