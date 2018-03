En revy å være bekjent av

Kultur

Årets russekull tok publikum med på en reise som raskt forflyttet seg fra Rydell High (Grease) til Oppdal videregående, da revyen "Reprise" ble fremført i kulturhuset fredag kveld.

I en drøy time fikk vi sang og dansenummer, sketsjer vist både fra filmlerretet og "live" fra scenen, i en forestilling vi syntes holdt jevn god standard.

Litt interne artigheter innimellom hører med i en slik revy, og selv om undertegnede ikke har den lokale kjennskapen til verken personene som ble parodiert, eller skuespillerne som fremførte numrene, synes jeg revyen holdt en fin linje, uten unødvendige overdramatiseringer av hverken lærere eller elever.

- Vi er ikke så mange, og vi er inne i en travel tid, så at vi fikk til dette er utrolig bra, sa revysjef Åse Fossland da hun pent takket publikum for oppmøtet.

Det er det lett å være enig i, for det var virkelig mye bra russen fikk vist frem etter knapp tid med øving.

At flere av avgangselevene er skolert innen musikk og dans, er lett å forstå, for det ble fremført veldig flotte dans- og sangnumre i løpet av forestillingen.

Det begynte nokså traurig med en "dobbel" skoletime, der halvparten av elevene skulle analysere dikt (er det noen som kjenner seg igjen?), mens elevene på andre siden av tavla måtte bryne seg på "Modernismen i dikt".

Filmavisen på Oppdalsvis ble servert med snertne kommentarer og gags i bakken, blant annet skoslalåm og lengdehopp, med eller uten "snåvbård" på bena.

Svingdans i gymtimen passet visst best for pedagogen, for de overivrige lærerne danset i hvert fall alene til slutt. Elevene gadd ikke mer og gikk!

Innslaget med vaktmester Jan, som luktet både feilparkering og frisk luft, var en fyndig og morsom sketsj, mens lærerne fikk så hatten passet av en streng rektor, da de ymtet frempå om å skifte yrke, og heller bli ballerina, søppeltømmer og syklist.

Nei, nei, hold deg til det du kan, ikke sant?

Parodien på "Det er ikke lov å le", ble skjemmet av litt dårlig lyd, men deltakerne hadde det morsomt med eller uten vann i munnen, og da hadde vi det jammen morsomt vi som så på, også.

Vi fikk et innblikk i renholdernes "møkkaliv", før russegutta, etter hvert i bar overkropp, fremførte Grease Ligtnin' med pondus. Og så var det tid for den obligatoriske festsketsjen.

Sangnummeret "This is me", alldeles strålende fremført av Elisabeth Aalberg, med hele russekullet på scenen, avsluttet forestillingen. Det var en finale vi virkelig likte, og et innslag som satte et verdig punktum for en russerevy av generell høy standard.

Vi finner bare småpirk å utsette på russerevyen anno 2018 fra Oppdal videregående skole, og revysjefene Åse Fossland og Elisabeth Aalberg, samt resten av russekullet, har på kort tid sydd sammen en revy de så absolutt kan være bekjent av.

PS: Russen har samlet inn 93 000 kroner til arbeidet med senskader etter kreft. Det fortjener en ekstra applaus!

Se stor bildeserie fra årets russerevy ved Oppdal videregående skole øverst i saken!