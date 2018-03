Byr på nye påskeopplevelser

Kultur

Etter at driften av gjestegarden hadde vært utleid i fem år flyttet Linda Mai Helmersen Weiseth tilbake til hjemgarden med sin familie for å drive Bortistu.

–Det var jo litt rart å bryte opp fra Trondheim, der vi hadde bodd i mange år, for å flytte til garden ytterst i Storlidalen, forteller hun.

–Men det har gått utrolig bra, legger hun til.

Hun forteller at de fire barna stortrives i skolen på Lønset og i Oppdal, mens mannen Rune Weiseth har kunnet fortsette i sin datajobb i Powel fra hjemmekontor i Bortistu.

En mulighet takket være et godt internett, som vil bli enda bedre når Vitnett får fram fiber til Storlidalen i løpet av året.

Trend og tradisjon

– Vi ønsker å forvalte gården gjennom å ta vare på det gamle og tradisjonsrike, og samtidig bygge det sammen med dagens moderne krav, som for mange er en selvfølge.

–I tillegg til trådløst nett har vi lader for elbil og en ny og moderne nettside, som også kan brukes på mobil, forteller hun. Den gamle kunne ikke sees på mobil.

Linda Mai har ikke ligget på latsiden i den korte tiden hun har drevet Bortistu.

Med bistand fra Innovasjon Norge har hun gjennomført en kartlegging av status og mulighetene for videre vekst og utvikling.

–Vi har i denne prosessen hatt fokus på tiltak for å gjøre Bortistu mer kjent i markedet, og på hvordan vi skal få vekst i omsetningen gjennom økt salg.

Det har resultert i blant annet en ny visuell profil og et nytt slagord.

Naturen som fortrinn

– Med vår beliggenhet må vi tenke annerledes, og finne ut hvorfor folk skal ta veien inn hit til oss, forteller hun.

–Da er gode opplevelser, god mat og den unike naturen vårt store fortrinn.

Linda Mai forteller at det er mange kategorier besøkende ved Bortistu.

Alt fra enkeltpersoner og små grupper til selskaper som bryllup og ulike typer feiringer, og bedrifter som skal gjennomføre nye strategier eller omorganiseringer.

–Dette er ofte starten på noe nytt for gjestene, så da kom vårt nye slagord helt naturlig: «Der veien tar slutt – og alt begynner».

Påskemoro i Bortistu

– Det har også tidligere vært kafé og afterski ved Bortistu i påska, men i år er dette utvidet med program nesten daglig, forteller Linda Mai.

Palmesøndag byr Bortistu på påskebiff, med kulturelle innslag fra Øhrn-Fagerhaug Trio som vil framføre varierte toner i et jazz og vise-landskap.

–De vil blant annet presentere egenkomponert musikk, og viser og folketoner fra Oppdal.

Trioen består av Gjert Kristian Øhrn på piano og trøorgel, Arngrim Fagerhaug på kontrabass og gitar og Gunvor Fagerhaug Gustavsen på vokal og fele. I tillegg er Pål Tore Holten med på perkusjon.

–Vi ser at det nye lokalet «Fjøset» egner seg godt til konserter, med en god atmosfære og med god akustikk.

Skjærtorsdag blir det afterski i Fjøset for syvende gang på rad, denne gang med trubadur Pål Dahlberg.

–Dette er blitt veldig populært, og vi får faktisk høre at dette arrangementet gjør det lettere å få med seg ungdommene på hytta i Storlidalen i påska, forteller Linda Mai.

Hun forteller at hyttefolket i Storlidalen er flinke til å bruke Bortistu, både ved kulturelle arrangementer og med besøk for å spise og feire sine dager.

I tillegg til økt aktivitet i påska, satser Bortistu i år på et helt nytt sommerkonsept med «Camp Bortistu».

–Vi har laget et femdagers program med masse naturopplevelser med den profesjonelle turguiden Truls Wæraas, forteller Linda Mai.

En bygd i endring

– Vi har vært noen år utenfor Oppdal, og opplever nå Oppdal som en bygd i endring der det har skjedd mye positivt.

Linda Mai er opptatt av at bransjen framsnakker hverandre.

–Det viktigste er at vi etterlater oss et godt inntrykk slik at kundene ønsker å komme tilbake til bygda.

–Fornøyde gjester er det vi ønsker oss, og er det vi lever av.

–Det at de forteller videre til andre om sine gode opplevelser i Oppdal er den aller beste markedsføringen.

–Vi opplever i stor grad at folk kommer fordi noen har sagt at Bortistu er verdt et besøk, avslutter den energiske lederen av Bortistu Gjestegard.