- Det blir minst like bra som i fjor

Kultur

Onsdag 11. juli starter åretes «Pilegrimsdager i Dovrefjell», med varierende aktiviteter og kulturtilbud fram til og med fredag 20. juli.

- Det blir et rimelig langvarig arrangement. På en måte misunner jeg de som arrangerer festival, hvor det kommer masse folk i et par dager, så er det over. Vi gjør det motsatte og strekker arrangementet over halvannen uke, hvor vi tilbyr kvalitet over hele linja, sier Haftor Skjelstad.

Første dag av pilegrimsdagene går med til å åpne prosjekt «Pilegrimsspor og kyrkjeminne i Oppdal» ved Oppdal kulturhus.

Fotomontasje

- Vi markerer åpningsdagen med fotoutstilling ved kulturhuset, hvor det stilles ut bilder fra bygda vår, hentet både fra digitalt museum og private fotosamlinger. Det blir en fotomontasje som inneholder både bilder og tekst, sier Ivar Horvli.

Tore Fagerhaug kommer også for å fortelle om nye metalldetektorfunn på et gravsted og en gammel tomt ved Losgjerdet.

Torsdag 12. juli får Oppdal eksotisk besøk av et ungdomskor fra Hong Kong, som er i Norge i forbindelse med den internasjonale korfestivalen Coralua, som finner sted i Trondheim i juli.

- Koret består av rundt 50 ungdommer i alderen 11 til 16 år, som kommer til Oppdal for å oppleve ekte norsk kultur. Jeg håper folk tar turen til konserten i OMM, så de får opptre foran et skikkelig publikum. Dette blir nok eksotisk både for oss og for dem, sier Aase Anita Midtskog.

Lokale sang og musikkaktører bidrar også under konserten. I forkant av konserten får Hong Kong-ungdommen møte lokal ungdom ved Oppdalsmuseet.

Fredag kommer det norske bandet Darling West, som spiller en form for folkemusikk med innslag av country, pop og rock, for å skape magisk stemning i Oppdal kirke.

- Skutt gullfuglen

- Fjorårets konsert med Marit Larsen var en stor suksess. Det er enkelte artister og band som bare løfter seg til nye høyder når de får jobbe på lag med kirkerommet, sier Einar Lian-Bjørgum og Gjermund Landrø.

Darling West er vanligvis et tremannsband, men i Oppdal kommer de til å opptre som en kvartett. Flere av medlemmene var med i Marit Larsens band i fjor og var ikke tunge å be, da arrangørene inviterte de tilbake i år.

- Vi føler vi har skutt gullfuglen, som har fått Darling West til å stoppe i Oppdal. Denne konserten kommer til å være fullt på høyde med fjorårets konsert og vel så det, sier Lian-Bjørgum og Landrø.

Også i år blir det lokal vandring, for å gi lokalbefolkningen en smak av pilegrimsvandringen. Lørdagens vandring går fra Plassastuggu til St. Mikaelskapellet.

- Vandringen passer for hele familien. Den er vel tre kilometer lang, så for folk med små barn, vil turen kanskje ta en times tid. Underveis blir det en infostopp, hvor en lokal kjentmann vil fortelle litt om området, sier Inger Helen Ishoel Olsen i pilegrimfellesskapet.

Olsen oppfordrer turdeltakerne til å ta med seg grillmat.

- Når vi kommer fram til kapellet, blir det grilling, leker for barna og konsert med lokale jenter og gutter.

Samme kveld blir det Salmekveld i Oppdal kirke, hvor det legges opp til både allsang og solistopptredener.

- Håper på tre generasjoner Flaten på samme scene

Åsmund Flaten, som har vært kapellmester og musikalsk leder ved Trøndelag teater i en årrekke, står for musikken, sammen med Bergmund Vaal Skaslien (bratsj) og Erlend Smalås (kontrabass og tuba).

Åsmunds mor, snart 90 år gamle Åse, skal også opp på scenen. Hun har vært klokker ved Oppdal kirke i en mannsalder.

Arrangørene røper at de er håper å få lokket tre generasjoner Flaten opp på scenen i løpet av kvelden.

- Det hadde vært utrolig gøy om Åses barnebarn, Anne og Fillip, ble med, også. Men dette blir bare synsing fra vår side, da det ikke har vært snakk om det ennå, sier Skjelstad og tilføyer.

- Vi ønsker å vise åpenhet og raushet ved å favne et bredt spekter av folk, ved å inkorporere både pop, rock, salmer og andre musikksjangre i programmet vårt. Det er noe vi gjør helt bevisst.

Også på søndag blir det liv og røre i Oppdal kirke. Denne gangen i form av en «pilegrimsmesse med keltisk preg», ledet av sokneprest Øyvind Vognild. Kveldens musikere er organist Bjørgunn Tønnesland, Lage Robak (fløyte) og Andreas Bjørkås (fiolin).

Pilegrimer fra forskjellige europeiske land kommer også for å bidra til gudstjenesten med prosesjon og tekstlesing.

Etter gudstjenesten ønskes hele forsamlingen velkommen til Raulånna, hvor vertinne Aase Anita Midtskog har stelt i stand kveldsmat med skikkelig «Færamat» - det vil si et knytte mat med lokalt preg, samt kaffe, te og rabarbrasaft.

- Skaper opplevelser

- Det blir ikke vanlig kirkekaffe, når Aase Anita trår til. Da blir det ferdamat. Hun er helt utrolig dyktig til å skape gode opplevelser for folk, skryter Skjelstad.

Mandag skal dokumentarfilmen «The path to Nidaros» vises ved Oppdal kino. Her har et kamerateam fulgt en pilegrim helt fra gamle Aker kirke i Oslo til Nidarosdomen i Trondheim.

Enkeltscener i filmen er for øvrig filmet i Oppdal.

Tirsdag skal det serveres trøndersk tradisjonskost ved Ryphusan i Vinstradalen. Åshild Bjørndal, har ansvar for arrangementet, var ikke til stede under mandagens pressetreff i oppdalskirka.

Dagen derpå er det tidebønn, ledet av sokneprest Vognild, for alle de langfarende pilegrimene ved St. Mikaels Kapell. Lokalbefolkning er også velkommen. Jon Olav Ekrann benytter samtidig anledningen til å fortelle litt om kapellet, som han var med på å sette opp i 2012.

Torsdag blir en gylden mulighet for pilegrimene til å ta en pust i bakken. Da inviteres de med på velværebad i svømmehallen ved Oppdal kulturhus. Andre interesserte er også velkomne.

Pilegrimsdagene 2018 avsluttes med medvandring til Stavåa, hvor Tore Fagerhaug kommer for å spille musikk og fortelle historier.