Quiz - hvor mange klarer du?

Kultur

1. Hva heter tilbudet som skal dukke opp på Blåøret?

2. Hva kalles lovene som sørget for rasesegregering i USA fram til 1965?

3. Hvilken kunstneren skal utsmykke endeveggen på Rebusbygget til Rennebumartnan?

4. Sørlandet har Norges nest mest besøkte turistattraksjon. Hva heter den?

5. Hun ble rikskjent da noen stjal sykkelen hennes, men nå har hun fått ny. Hva heter hun?

6. Hvilke to norske politikere ble vinteren 2016/2017 nektet visum til Russland?

7. Hvilken oppdalsmann vant nylig sin klasse i konkurransen Tough Viking?

8. Britenes prins Harry giftet seg nylig med Meghan Markle. Hvilken tittel fikk de nygifte?

9. Det skal bygges 106 kilometer firefelts vei mellom Ulsberg i Rennebu til Åsen i Levanger. Hvor mange bygninger må rives for å få til det?

10. Hvilken sør-amerikansk ruinby ble grunnlagt omkring 1440 og kun bebodd fram til 1532?

11. Hvilket maksbeløp kan du handle for totalt uten å måtte betale tollavgift dersom du oppholder deg i utlandet i mindre enn 24 timer?

12. Hvilket fotballmesterskap ble spilt på Rådhusplassen i Oslo 29. august til 5. september 2017?

13. Hva heter filmen fra 2013 som forteller den sanne historien om Solomon Northrup, som ble kidnappet fra New York på 1800-tallet og solgt som slave?

14. Hvilke fire hovedsteder renner Donau gjennom?

15. Hva heter fjellområdet mellom Lærdal i Sogn og Vang i Valdres, der hovedveien mellom Oslo og Bergen går?

16. Gjennom hvilken nasjonalpark renner Colorado River?

17. Hva slags landskap går ofte igjen i den franske maleren Paul Cezannes bilder?

18. Hva er en arie?

19. Fullfør sitatet: Jeg kan motstå alt ...?

20. Hva er en baldakin?

Svar: 1. Catskiing 2. Jim Crow-lovene 3. Ståle Gerhardsen 4. Kristiansand Dyrepark 5. Maren Skreen Vognild 6. Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) 7. Bård Botten 8. Hertug og hertuginne av Sussex 9. 150 bygninger 10. Machu Picchu i Peru 11. 3000 kroner 12. VM i gatefotball for hjemløse (Homeless World Cup) 13. «12 Years a Slave» 14. Wien, Bratislava, Budapest og Beograd 15. Filefjell 16. Grand Canyon i USA 17. Landsbygda i Provence 18. Et nummer som utføres av kun en sanger i en opera 19.... unntatt fristelser 20. Et lite og beskyttende tak, ofte over et vindu eller en dør