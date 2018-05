- Jeg har gledet meg et halvt år til oppdraget

Kultur

Kunstneren Ståle Gerhardsen betegnes som en sprudlende multikunstner, som lager utsmykninger like gjerne som på vegg som på papir. Han gir ut bøker på eget forlag, for eksempel bestselgeren Pappaperm, og holder foredrag, kurs, skriver artikler, designer og illustrerer.

For de som husker tilbake, var han i sin tid også kjent som Ståle Stiil, rapperen som solgte til platina allerede som elleveåring.

I disse dager er Gerhardsen i sving i Berkåk sentrum, der han, på oppdrag fra Rennebumartnan, setter farge på en grå vegg på torget.

- Alle vegger trenger litt liv, og dette har jeg gledet meg til i et halvår, forteller han, trygt stående i liften ved veggen som begynner å få, ja nettopp, liv.

Kunstneren setter pris på oppdraget, og synes det er kult at Rennebu er så spreke at de setter i gang dette tiltaket.

- Jeg har fått frie tøyler, ut fra visse forutsetninger. Det er jo rennbyggen som får et eierskap til kunsten, og jeg synes dette passer godt, også i forhold til marnastemaet Rampestreker, sier han.

Han er tilbake i Rennebu i august, for under selve Rennebumartnan, vil Gerhardsen bygge et provisorisk galleri, der han vil presentere og selge både maleri, trykk og bøker.

Oppdragene står i kø, og han reiser land og strand og maler vegger.

- Jeg ga kunsten en sjanse for et par år siden, og siden har jeg ikke sett meg tilbake. Nå har jeg nettopp vært i Bergen, og ellers har jeg nylig hatt oppdrag i for eksempel Bodø, og Røros - og nå Berkåk, smiler multitalentet, og tar opp en ny sprayboks.

Kunstverket kan du beskue på veggen til Spiren på torget, og skal etter planen stå ferdig i løpet av tirsdag.