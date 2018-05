- Skal bli et signalbygg for hele Oppdal

Kultur

Gode krefter har dratt i samme retning og Høgmoparken står foran en skikkelig ansiktsløftning.

Prosjektet er beregnet til cirka 1,5 millioner, og får dette får man blant annet en tipp, topp moderne musikkpaviljong på 72 kvm, med skikkelig lysanlegg og oppkobling for god lyd.

Anne Grete Hoelsether jobber i Oppdalsbanken og sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Hun har vært en av pådriverne for prosjektet etter at frivilligsentralen var de første som tok initiativ til å ruste opp parken som en del av sitt aktivitetstilbud.

Hoelsether så snart at her måtte det mer en dugnadstimer til, og etterhvert har både kommune, bank og lag, stiftelser og foreningener, samt lokalt næringsliv bidratt med større og mindre beløp.

- Paviljongen skal bli et signalbygg for Oppdal, lover Hoelsether, som ikke kan få lovprist nok alle frivillige som har bidratt underveis.

Palmer Gotheim har med sine kontakter innen steinindstrien i Oppdal sørget for at det blir nok skifer til både grillplasser og gangveier, og det er han som også er bas for skiferarbeidet i parken.

Oppdal videregående skole og deres "Livsglede for eldre" er også med å bidrar, samt at Frivilligsentralen har en viktig rolle, både når det gjelder å få prosjektet opp og stå og selve framdriften. Oppdal kommune er også aktivt med, samt at Troll arkitekter har tegnet selve musikkpaviljongen.

Planen er å ha det mest klart til høsten før snøen kommer, og det blir offisiell åpningen enten i høsten eller til våren.

Da statuen av Inge Krokann sto i Høgmoparken var det jo slik at folketoget 17. mai endte ved parken. Krokann blir nok stående der han står, men kanskje det blir større aktivitet i parken ved høytider som 17. mai i framtida nå som som man får en skikkelig paviljong med skikkelig lyd- og lysforhold?

- Vi har allerede fått henvendelser fra folk som vil bruke paviljongen, forteller Hoesether.

Ottar Stenbergs plass skal for øvrig senere flyttes fra Oppdal sentrum til nordsiden av Høgmoparken.