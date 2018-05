- Årets nyhet har stål i kroppen

Kultur

En topptrimmet muskelmann står på plakaten når Cirkus Arnardo besøker Berkåk og Oppdal til helga. Den sterke mannen heter Denis Ilchenko, er 33 år og kjent fra Guinness rekordbok og britiske TV-show.

Han trekker biler kun med tennene, sjonglerer himmelhøyt med tunge bildekk, og løfter telefonstolper over hodet med halve crewet hengende på som ekstra vekt.

Sirkusdirektør Arild Arnardo Publikum forteller at publikum virkelig kan glede seg til å se Denis i aksjon.

- Dette er nok noe som innbyggerne i Rennebu og Oppdal ikke har sett tidligere. Faktisk har jeg ikke opplevd maken selv, heller. Til og med klappsetene kommer til å applaudere nå, sier sirkusveteranen før forestillingene på grusbanen på Berkåk og i Fritidsparken i Oppdal, sier sirkusdirektør Arild Arnardo om sin nye hovedattraksjon.

Den nye forestillingen byr også på cosplay-artist og slangemennesket Kelly Saabel som skyter piler med foten mens hun balanserer på hendene som en alveprinsesse i Middle-earth. Kelly er kjempepopulær i Tyskland med mange tusen følgere på Instagram.

Det samme gjelder Kenya Boys. Her er det fart, glade rytmer, limbodans, ild og akrobatikk i skjønn forening fra Afrikas hjerte.

- For Cirkus Arnardo er en arena der tilskuerne kommer tett på aktørene, kun et popcornkast unna. Og der innholdet skifter i stort tempo, mellom øyeblikk som får oss til å le, hviske, forbauses, eller til å sitte musestille med prikkende gåsehud. Og det er mye mer: En stor flokk Siberian husky og samojedhunder stormer inn i manesjen i ekspress-fart, mens Clown André besøker Norge for første gang med rød nese og nye humørfylte idéer, sier sirkusdirektøren.

De hestefrelste får møte vakre pinto-ponnier i frihetsdressur fremført av hestepedagog Yvonne Lübben.

- Se og lær når Diana Boiachin blåser fargerike såpebobler i mega-format, og hold pusten når Duo Costache kjører dødshjul i 10 meters høyde. Alt er med. Som temposjonglør, illusjonister og dristig «flyakrobatikk» i ringtrapez, sier han.

I 2018 er det 250 år siden det moderne cirkuset ble født, i England, i 1768. Dette blir markert over hele Europa.

- For dette er levende underholdning tuftet på rike tradisjoner. Og naturligvis støpt i en moderne form som fenger. Så, joda, vi viser virkelig muskler i år, sier sirkusdirektør Arild Arnardo.