Avlyser Åmotsdalsfestivalen

Kultur

Det opplyser arrangøren på sin Facebook-side torsdag ettermiddag. Tidligere i år ble det bekreftet at det var bandet Staut som skulle være årets hovedartist på festivalen.

Festivalen har blitt arrangert i tre år tidligere. Den første festivalen så dagens lys i 2014. Den gang da var det også Staut som stod på scenen og bandet uttalte til Opdalingen at de håpte at dette ble et årlig arrangement.

Arrangøren opplyser på Facebook at de som har kjøpt billett får refundert sine penger.

Det har ikke lyktes Opdalingen i å komme i kontakt med arrangøren.