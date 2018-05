Klart for årets andeløp

Kultur

I år skal Parkinssonforeningen i Oppdal, en forening som er under oppstart, tilgodesees med et betydelig beløp. Dersom foreningen ikke er kommet skikkelig i gang til høsten skal pengene likevel komme de som lever med diagnosen til gode. Hvem som helst kan bli rammen av denne tøffe sykdommen, så her er det bare å støtte opp om aksjonen.

Det andre gode formålet som er knyttet opp årets andeløp er forsamlingslokalet Skogtun på Fagerhaug. Der jobbes det for å få til et godt miljø for de som sogner til Skogtun.

Når det gjelder andeløpet i Oppdal, der plastender med loddnummer slippes ned i elva, og der det vanker premier til de som har kjøpt numrene på endene som først kommer i mål, så har man bestemt at mer enn 50 prosent av overskuddet skal gå til humanitære tiltak i Oppdal.

Dette er mange organisasjoner og lag som skulle vært tilgodesett, hvert år plukkes det ut besteme formål som får en del av overskuddet fra løpet. Vinnere blir offentliggjort og støtten blir utdelt søndag 7.oktober i kulturhuset.