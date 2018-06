- Sliten, men storfornøyd

Kultur

Rundt 600 betalende gjester på Trollheimsfesten 2018 var over all forventning. Nå garanterer Bård Vassli at det blir fest også neste år.

- Ja, det blir nok Trollheimsfesten 2019, det er helt sikkert. Det ble kostbart med mange investeringer i år, men når det gikk over all forventning denne gang, så kan vi bruke opp mye av utstyret igjen neste år, sier Vassli.

Gode tilbakemeldinger

Det var en sliten Vassli som tok seg tid til en prat med Opdalingen mandag ettermiddag.

- Jeg er rimelig trøtt og sliten, det har vært noen lange dager. Men folk var storfornøyde, ingen hadde noe å sette fingeren på, så det var helt strålende.

Han har fått bare gode tilbakemeldinger, etter at Frode Hårstad, Grannes og Terje Tysland underholdte ut i den sene nattetimer på campingplassen på Festa.

- Artistene leverte så til de grader, og alt fungerte. Det betyr mye for oss, vi har holdt på med forberedelser, rigging og bygging av scene siden snøen forsvant. At det gikk så bra, det betyr veldig mye for oss, sier Vassli i Trollheimsporten turistsenter.

Måtte avvise bobiler

På bobilparkeringen var det satt av 30 plasser. Det holdt ikke til å ta unna alle som ville komme.

- Vi måtte si nei til mange, vi hadde ikke kapasitet til å slippe inn flere, sier Vassli og legger til:

- Folk kom langveisfra. Jeg vet blant annet at det kom noen helt fra Karmøy. Dette er selvfølgelig blodfan av Terje Tysland.